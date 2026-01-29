11:55, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستاندا التىن باعاسى قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - قاڭتار ايىندا باعالى مەتالداردىڭ قۇنى تاعى ءوسىپ جاتىر.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر ەلدە التىننىڭ ءبىر گرامى 82164.45 تەڭگەگە باعالانىپ وتىر. ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ باسىندا باعالى مەتالدىڭ ءبىر گرامى 71300.21 تەڭگە بولعان ەدى.
الەمدىك نارىقتا دا التىن باعاسى تاريحي رەكوردتاردى جاڭارتىپ جاتىر. 26-قاڭتاردا ترويا ۋنتسياسىنىڭ قۇنى العاش رەت 5000 دوللاردان اسىپ، كەيىن 5200 دوللارعا دەيىن جەتتى.
ساراپشىلار بۇل جاعدايدى ا ق ش دوللارىنىڭ السىرەۋىمەن، گەوساياسي جاعدايدىڭ ۋشىعۋىمەن جانە ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىقپەن بايلانىستىرادى.
قاڭتار ايىندا التىننىڭ الەمدىك باعاسى %20 عا، ال ءبىر اپتانىڭ ىشىندە %5 دان استامعا ءوستى.