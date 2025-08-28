قازاقستاندا التىن باعاسى قانداي
استانا. KAZINFORM - التىننىڭ ءبىر گرامى شامامەن 58457 تەڭگەنى قۇراپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 28 -تامىزدا التىن گرامىنىڭ باعاسى 58456,84 تەڭگەنى قۇراپ وتىر.
وتكەن بەيسەنبى، 21- تامىزدا باعالى مەتالدىڭ قۇنى شامامەن 57888 تەڭگە بولدى.
بۇعان دەيىن شەت مەملەكەتتەر التىن قورىن نەلىكتەن ا ق ش-تا ساقتايتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ (World Gold Council) حابارلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ التىن قورى 7,4 تونناعا ارتىپ، ەلدىڭ جالپى التىن قورى 298 توننادان اسقان. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى مەن ەۋروپالىق ورتالىق بانكتى ەسەپتەمەگەندە، قازاقستان التىن قورى بويىنشا 18-ورىندا تۇر.
ەسكە سالا كەتسەك، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ پايدالى قازبالارمەن قامتاماسىز ەتىلۋ مەرزىمىنە قاتىستى جاڭارتىلعان دەرەكتەردى جاريالادى. سوڭعى مالىمەتتەرگە سايكەس، ءوندىرىستىڭ بار كولەمىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستانداعى التىن قورى 30 جىلعا جەتەدى.
استانادا بانكتىك التىن قۇيما قالاي قۇيىلاتىنى تۋرالى وسى جەردە وقىڭىز.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستاندا بولجامدى رەسۋرستارى بار 38 پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكە انىقتالدى.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ (World Gold Council) مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا التىنعا جالپى سۇرانىس جىلدىق ماندە 1 پايىزعا ارتىپ، 1206 توننانى قۇرادى - بۇل 2016 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
ورتالىق بانكتەر ءبىرىنشى توقساندا 244 توننا التىن ساتىپ الدى، بۇل الدىڭعى توقسانمەن سالىستىرعاندا از.
التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمدارعا سۇرانىس تا رەكوردتىق باعالار جاعدايىندا كۇرت تومەندەدى، ولاردىڭ كولەمى 2020 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. قۇندىلىق تۇرعىسىنان العاندا، التىن زەرگەرلىك بۇيىمدارعا تۇتىنۋشىلىق شىعىندار ءبىر جىلمەن سالىستىرعاندا %9 عا ءوسىپ، 35 ميلليارد دوللارعا جەتتى.