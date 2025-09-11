قازاقستاندا التىن باعاسى قانداي
استانا. KAZINFORM - التىننىڭ ءبىر گرامى شامامەن 63096 تەڭگەنى قۇراپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 11-قىركۇيەكتە التىننىڭ گراممى 63095,60 تەڭگە بولدى.
وتكەن بەيسەنبى، ياعني 4-قىركۇيەكتە باعالى مەتالدىڭ قۇنى شامامەن 61426 تەڭگەگە جەتكەن.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە 97,8 توننا التىن قورى بار جاڭا 5 كەن ورنى ەسەپكە قويىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.
نەگە شەت مەملەكەتتەر التىن قورىن ا ق ش-تا ساقتايتىنىن مىنا سىلتەمە ارقىلى وقي الاسىز.
World Gold Council ۇيىمى، ياعني دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسى قازاقستاننىڭ التىن قورى 7,4 تونناعا ارتقانىن مالىمدەدى. وسىلايشا ەل رەزەرۆىندەگى التىننىڭ جالپى كولەمى 298 توننادان اسقان.
التىن قۇيما قالاي قۇيىلاتىنىن وسى سىلتەمە ارقىلى وقي الاسىز.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ پايدالى قازبالارمەن قامتاماسىز ەتىلۋ مەرزىمىنە قاتىستى جاڭارتىلعان دەرەكتەردى جاريالادى. كەيىنگى دەرەكتەرگە سايكەس، قازىرگى ءوندىرۋ كولەمىن ەسكەرسەك، ەلىمىزدەگى التىن قورى 30 جىلعا جەتەدى.
ورتالىق بانكتەر ءبىرىنشى توقساندا 244 توننا التىن ساتىپ الدى، بۇل الدىڭعى توقسانمەن سالىستىرعاندا از. التىن زەرگەرلىك بۇيىمدارعا سۇرانىس تا رەكوردتىق باعالار جاعدايىندا كۇرت تومەندەدى، ولاردىڭ كولەمى 2020 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. قۇندىلىق تۇرعىسىنان العاندا، التىن زەرگەرلىك بۇيىمدارعا تۇتىنۋشىلىق شىعىندار ءبىر جىلمەن سالىستىرعاندا %9 عا ءوسىپ، 35 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
قازاقستاندا ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2024 -جىلى التىن بۇيىمداردىڭ باعاسى %8,3 عا قىمباتتاعان.