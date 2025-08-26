قازاقستاندا الەۋمەتتىك تولەمدەر 10 پايىزعا وسەدى
استانا. KAZINFORM – ۇكىمەتتە الداعى ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ جوباسى قارالادى.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ەلىمىزدىڭ باس قارجى قۇجاتىنىڭ نەگىزگى پارامەترلەرى تۋرالى باياندادى. شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى بيۋجەت شىعىنىنىڭ %38,7 نەمەسە 10,7 تريلليون تەڭگەسى ءداستۇرلى تۇردە الەۋمەتتىك سالاعا باعىتتالادى. سونىمەن قاتار، كەلەسى جىلدان باستاپ الەۋمەتتىك تولەمدەر 10 پايىزعا وسەدى، بۇل ينفلياتسياعا سايكەس كەلەدى.
«زەينەتاقى مەن جاردەماقى الۋشىلار سانى 288 مىڭ ادامعا ارتادى. ستيپەنديا وسەدى، ال بيۋجەت ەسەبىنەن وقيتىن ستۋدەنتتەر سانى 19392 ادامعا ارتادى. م ءا م س جارنالارى 2026-جىلى ورتاشا جالاقى نەگىزىندە ەسەپتەلەدى»، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا.
پرەمەر-مينيستر ەلىمىزدىڭ جاڭا بيۋجەت جوباسى ءۇش جىلدىق كەزەڭگە الەۋمەتتىك باعدارلانعانىن ايتتى.
«پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس بيۋجەت الەۋمەتتىك ماسەلەلەرگە باعدارلانعان بولىپ قالادى. سونىمەن قاتار، ەكونوميكانىڭ ءوسۋىن ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان شىعىندار دا ۇلعايتىلادى»، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.