قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار ءتىزىمى كەڭەيەدى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا مينيسترلىگى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى تىزبەسىن كەڭەيتۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعاردى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
مينيسترلىك «اشىق ن ق ا» پورتالىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ 2023 -جىلعى 11 -مامىرداعى №166-ن ق «الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ تىزبەسىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعىنا وزگەرىس ەنگىزۋ جونىندەگى بۇيرىق جوباسىن جاريالادى.
بۇيرىق جوباسىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ قازىرگى تىزبەسىن كەڭەيتۋ كوزدەلگەن. بۇعان دەيىن تىزبەدە 19 اتاۋ بولسا، جاڭا جوبادا ولاردىڭ سانىن 33 كە دەيىن ارتتىرۋ ۇسىنادى.
بۇيرىق جوباسىنا سايكەس جاڭارتىلعان تىزبەگە قىزاناق، قيار، الما، سيىر ەتى سۇيەگىمەن، سۇيەكسىز سيىر ەتى، تارتىلعان ەت، قوي ەتى سۇيەگىمەن، جاڭا نەمەسە سالقىنداتىلعان بالىق، مۇزداتىلعان بالىق، ۋلتراپاستەرلەنگەن ءسۇت، قايماق، قاتتى ىرىمشىك، قارا شايدى قوسۋ كوزدەلگەن. ءار پوزيتسيا بيزنەس قاۋىمداستىقپەن، كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن قوسىمشا تالقىلاۋدان وتەدى.
تىزبەنى ۋاقىتشا كەڭەيتۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - حالىقتىڭ كۇندەلىكتى تۇتىناتىن باستى ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنە قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ولاردىڭ باعاسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ.
ءا م ا ت تىزبەسىن كەڭەيتۋ - ۋاقىتشا قولدانىلاتىن شارا. ول اتالعان تاۋارلاردىڭ باعاسىن قالىپتاستىرۋ ۇدەرىسىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە جوعارى ۇستەمە باعا قوياتىن ءونىمسىز دەلدالداردى اينالىمنان شىعارۋعا باعىتتالعان. بۇل وزگەرىستەر اتالعان تاۋارلاردى وندىرۋشىلەر ءۇشىن ءوندىرىس كولەمىن ۇلعايتۋ مەن ءوندىرىس قۋاتىن كەڭەيتۋگە قوسىمشا ىنتالاندىرۋ بولادى.
تاۋارلاردىڭ ءامات تىزبەسىنە ەنگىزىلۋى وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاۋشىلاردى ساۋدا جەلىلەرىنە سىياقى مەن رەتروبونۋستار تولەۋ مىندەتىنەن بوساتادى. بۇل ءوز كەزەگىندە تاۋارلاردىڭ تۇپكىلىكتى باعاسىن تومەندەتۋگە جانە بيزنەستىڭ قاراجاتتىن ءوز قىزمەتىن دامىتۋعا باعىتتاۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
تىزبەگە ەنگىزىلگەن تاۋارلاردى وندىرۋشىلەر مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ءبىرقاتار شارالارىنا، ماسەلەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلاردى جەڭىلدەتىلگەن تاريفپەن تاسىمالداۋ، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر بويىنشا بەكىتىلگەن تاريفتەر، جەڭىلدەتىلگەن اينالىم قاراجاتى جانە وزگە دە قولداۋ قۇرالدارىنا قول جەتكىزە الادى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۇسىنىلىپ وتىرعان تىزبەسى:
1. ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنى
2. ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنىنان جاسالعان بيداي نانى (ءپىشىندى)
3. روجكي (ولشەنىپ سالىناتىن)
4. قاراقۇمىق جارماسى (ءدان، ولشەنىپ سالىناتىن)
5. تازارتىلعان كۇرىش (دومالاق ءداندى، ولشەنىپ سالىناتىن )
6. كارتوپ
7. اس ءسابىزى
8. پياز
9. اق قاۋداندى ورامجاپىراق
10. قىزاناق
11. قيار
12. الما
13. قانت - قۇمشەكەر
14. كۇنباعىس مايى
15. سۇيەگى بار سيىر ەتى
16. سۇيەكسىز سيىر ەتى
17. تارتىلعان ەت
18. سۇيەگى بار قوي ەتى
19. سۇيەگى بار جىلقى ەتى
20. جاڭا اۋلانعان نەمەسە سالقىنداتىلعان بالىق (تاران، تەڭگە بالىق، كوكسەركە، شورتان، سازان، اقساقا)
21. مۇزداتىلعان بالىق (كوكسەركە، مينتاي، حەك، كامبالا، سكۋمبريا، سازان)
22. تاۋىق ەتى (جامباسى، سيراق، تاۋىق سان ەتى)
23. تاۋىق
24. 2,5% مايلىلىقتاعى جۇمساق قاپتاماداعى پاستەرلەنگەن ءسۇت
25. ۋلتراپاستەرلەنگەن، ستەريلدەنگەن ءسۇت
26. 2,5% مايلىلىقتاعى ايران
27. قايماق
28. 5-% 9 مايلىلىقتاعى سۇزبە
29. قاتتى ىرىمشىك
30. سارى ماي (تۇزسىز، كەمىندە % 72,5 مايلىلىق، قوسپاسىز جانە وسىمدىك مايلارىنسىز)
31. تاۋىق جۇمىرتقاسى (I سانات)
32. قارا شاي
33. اس تۇزى («ەكسترا» ساناتىنان باسقا) .
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جەكە تاۋار ماركالارىنىڭ ۇلەسى سوڭعى ءۇش جىلدا ەكى ەسەگە وسكەنىن جازدىق.