قازاقستاندا الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى ەڭ تانىمال 10 سپورتشىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - Sports.kz ينتەرنەت-پورتالى Instagram-دا 2025-جىلدىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا قازاقستانداعى ەڭ تانىمال 10 سپورتشىنىڭ ءتىزىمىن جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
10. جانىبەك ءالىمحان ۇلى - بوكس، 351 مىڭ جازىلۋشى
رەيتينگتى اشقان بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى ءۇشىن بۇل قيىن جىل بولدى. كوكتەمدە ول ءوز الاڭىندا فرانسۋز بوكسشىسى اناۋەل نگاميسسەنگەگە قارسى جەكپە-جەكتى مەرزىمىنەن بۇرىن اياقتاپ، جانكۇيەرلەرىن ءبىر قۋانتتى، ال جەلتوقساندا ونى ورتا سالماقتاعى ءۇش چەمپيوندىق بەلدىك ءۇشىن 42 جاستاعى ەريسلاندي لارامەن كەزدەسۋ كۇتىپ تۇرعان ەدى. الايدا ول دوپينگ- تەستتەن وتە المادى - ونىڭ ورنىنا باسقا بوكسشى تابىلدى، ال ءوزى كەيىننەن بەدەلدى The Ring جۋرنالىنىڭ رەيتينگىنەن شىعارىلدى. سوڭعى كۇندەرى ونىڭ كومانداسى جاعدايدى تۇزەتۋگە تىرىسىپ جاتىر، سوندىقتان كەلەسى جىلدىڭ باسىندا «ب» سىناماسى اشىلۋى مۇمكىن، بۇل جانىبەكتىڭ جانجالدان كەيىن بەدەلىن ءسال جاقسارتۋى مۇمكىن.
9. دانيار ەلەۋسىنوۆ - بوكس، 453 مىڭ جازىلۋشى
ريو-2016 وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى كاسىبي بوكستان 2024-جىلعا دەيىن ءۇش جىلدان استام ۋاقىت ءۇزىلىس الدى. الايدا، ول وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە رينگكە ورالىپ، فيليپپيندىك دجو نوينايدى (23-5-2، 11 ك و) الماتىدا جەڭىلۋگە ءماجبۇر ەتتى، ال بيىلعى جىلدىڭ شىلدە ايىندا ول ا ق ش- تا وتكەن جەكپە-جەكتە ەكىنشى راۋندتا تاعى ءبىر فيليپپيندىك سپورتشى دجەيمس بەيكوندى (27-5، 17 ك و) نوكاۋتقا جىبەردى. دانياردىڭ قازىر 13-0 ەسەبى بار جانە BoxRec باسىلىمىنىڭ رەيتينگىندە ورتا سالماقتا 23-ورىندا تۇر.
8. جانقوش تۇراروۆ - بوكس، 479 مىڭ جازىلۋشى
بۇگىنگى رەيتينگتە تاعى ءبىر جەڭىلمەگەن بوكسشى - جانقوش تۇراروۆ، ونىڭ تاڭقالارلىق ستاتيستيكاسى بار - 29-0. وبەكتيۆتى تۇردە، مۇنداي كورسەتكىشپەن ول كەم دەگەندە ءبىر جارتىلاي ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلدىككە يە بولۋى ءتيىس، ءبىراق ول سوڭعى كەزدەرى رينگكە سيرەك شىعىپ ءجۇر، ال قارسىلاستارىنىڭ دارەجەسى ناشار. جانقوشتىڭ سوڭعى جەكپە-جەگى قىركۇيەك ايىندا الماتىدا ءوتتى، وندا ول فيليپپيندىك الي كانەگيمەن (12-3-1، 8 ك و) كەزدەستى. قارسىلاسىنىڭ شەبەرلىك دەڭگەيىنە قاراماستان، جەكپە-جەك تولىق ون راۋندقا سوزىلدى، سودان كەيىن تورەشىلەر ءبىراۋىزدان قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ پايداسىنا شەشىم شىعاردى.
7. قۋات حاميتوۆ - MMA، بوكس، 654 مىڭ جازىلۋشى
اقپان ايىندا 38 جاسقا تولاتىن قۋات حاميتوۆ قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر اراسىندا كوپتەن بەرى داۋلى بەدەلگە يە. بۇل كوبىنەسە ونىڭ جەرگىلىكتى فۋتبول تۋرالى ايتقان اتىشۋلى، كەيدە كۇلكىلى مالىمدەمەلەرىنە بايلانىستى. سولاي بولا تۇرا، ول ءالى وكتاگونعا شىعىپ ءجۇر، سوڭعى رەت 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا اناتولي بويكونى جەڭدى. قۋات ءۇشىن بۇل شىنىمەن دە ۇلكەن جەڭىس بولدى، ويتكەنى ول اندەردوگ ستاتۋسىندا شىققان، ءبىراق رەسەيلىك سپورتشىنى سەنىمدى تۇردە جەڭىپ، كەيىن بۇكىل كورەرمەنگە ءان ايتتى.
6. ەلەنا رىباكينا - تەننيس، 655 مىڭ جازىلۋشى
وتكەن ماۋسىم ەلەنا رىباكينا ارا-تۇرا جەڭىسكە جەتىپ ءجۇردى. ول جىل بويى ايەلدەر رەيتينگىندە العاشقى «وندىقتىڭ» سىرتىندا بولدى، تيتۋل جەڭىپ الا المادى. الايدا مامىر ايىندا فرانسيانىڭ ستراسبۋرگ قالاسىندا جەڭىسكە جەتتى، سودان كەيىن قازان ايىندا قىتايدىڭ نينبو قالاسىندا ءبىرىنشى ورىن الدى، كەيىننەن ەر-ريادتاعى فينالداعى جەڭىسىمەن بارلىعىن تاڭقالدىردى. ساۋد ارابياسىنداعى سەنساتسيالىق تيتۋل ەلەناعا جىلدى جاقسى نوتامەن جانە WTA رەيتينگىندە بەسىنشى ورىندا اياقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى، سونىمەن قاتار كەلەسى ماۋسىمدا ونىڭ كەرەمەت كەمبەگىنە سەنىمدىلىك بەردى.
5. سابينا التىنبەكوۆا - ۆولەيبول، 1,1 ميلليون جازىلۋشى
يندونەزياعا كەتىپ، وندا «Yogya Falcons» كومانداسىنىڭ كاپيتانى بولعان التىنبەكوۆا وتانىنا ورالىپ، 2025/26 ماۋسىمىنان باستاپ «استانانىڭ» نامىسىن قورعاپ كەلەدى.
4. الەكساندر بۋبليك - تەننيس، 1,2 ميلليون جازىلۋشى
قازاقستاندىق تەننيسشىلەر اراسىندا سوڭعى جىلداعى ەڭ ۇلكەن جەتىستىك تۋرالى ايتاتىن بولساق، وندا بۇل اتاق ءسوزسىز اينالاسىنا ۇلكەن جانكۇيەرلەر جيناعان الەكساندر بۋبليككە تيەسىلى. سالىستىرمالى تۇردە، وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا ونىڭ Instagram-دا شامامەن مىڭ جازىلۋشىسى بولعان، ال بۇگىندە بۇل سان ەكى ەسەگە جۋىق ءوستى.
ونىڭ تاعى ءبىر ۇلكەن جەتىستىگى - «رولان گارروس» تۋرنيرىنىڭ شيرەك فينالىنا شىعۋ، وندا ول بولاشاق فيناليست ياننيك سيننەردەن جەڭىلىپ قالدى. جىل قورىتىندىسى بويىنشا بۋبليك ەرلەر رەيتينگىندە رەكوردتىق 11-ورىنعا كوتەرىلدى.
3. ەركەبۇلان توقتار - بوكس، MMA، 1,7 ميلليون جازىلۋشى
كوپشىلىك ءۇشىن ەركەبۇلان توقتار پوپ- MMA نەمەسە پوپ-بوكس سالاسىنداعى سپورتشىدان باسقا ەشكىم ەمەس، ءبىراق بۇل وعان جىلىنا بىرنەشە رەت، ءتىپتى كاسىبي بوكسشى رەتىندە دە جەكپە-جەك وتكىزۋگە كەدەرگى كەلتىرمەيدى. جاقىندا وزبەكستاندا ەركەبۇلان جەرگىلىكتى بوكسشى تيمۋر نيكۋليندى (9-1-2، 4 ك و) نوكاۋتقا ءتۇسىرىپ، كاسىبي رەكوردىن جاڭارتتى - 2-0، 1 ك و.
سپورتتىق مانسابىمەن قاتار توقتار كينوعا بەلسەندى تۇردە ءتۇسىپ ءجۇر. وتكەن جىلى ونىڭ قاتىسۋىمەن ءتورت فيلم جارىق كوردى، ونىڭ ءبىرى نيكيتا كولوگريۆپەن بىرگە ءتۇسىرىلدى، ال بيىل ونىڭ قاتىسۋىمەن تاعى ءۇش فيلم جارىق كوردى.
2. شاۆكات راحمونوۆ – MMA ،1,8 ميلليون جازىلۋشى
قازاقستاندىق ب ا ق ەڭ كوپ جاريالايتىن سپورتشىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرسە دە، شاۆكات راحمونوۆ بيىلعى جىلدى سپورتتان تىس وتكىزدى. ول وكتاگونعا سوڭعى رەت 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا شىعىپ، وندا يەن گەرريدى جەڭىپ، UFC جارتىلاي ورتا سالماقتاعى تيتۋلىنا باستى ۇمىتكەر مارتەبەسىن راستادى. الايدا ول جاراقاتىنا بايلانىستى مانسابىنداعى ەڭ ماڭىزدى جەكپە-جەك - بەلال مۇحاممەدكە قارسى كەزدەسۋدەن باس تارتۋعا ءماجبۇر بولدى. بۇل مۇمكىندىكتى دجەك دەللا ماددالەنا پايدالانىپ قالدى، سودان كەيىن ديۆيزيونعا يسلام ماحاچيەۆ كىردى، ءبىراق ول ءالى راحمونوۆتى تيتۋلعا ۇمىتكەر رەتىندە كورمەي وتىر. شاۆكاتتىڭ كومانداسى «نومادتى» قايتادان جارىسقا قوسۋ ءۇشىن كەلەسى جىلدىڭ باسىندا جەكپە-جەك وتكىزۋدەن ۇمىتتەنىپ وتىر، ءبىراق ءالى كۇنگە دەيىن ەشقانداي ايقىندىق جوق.
1. انگەلينا لۋكاس - بوكس، 3 ميلليون جازىلۋشى
انگەلينا لۋكاس ۇزدىك «وندىقتا» ايتارلىقتاي ايىرماشىلىقپەن كوش باستاپ تۇر. تازا سپورتتىق تۇرعىدان العاندا، ول بيىل التى جەكپە-جەك وتكىزدى، بەس رەت جەڭىسكە جەتتى جانە ءبىر جەكپە-جەك وتكىزبەدى.
