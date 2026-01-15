قازاقستاندا الەۋمەتتىك ازىق-تۇلىك باعاسى وتكەن جىلدىڭ دەڭگەيىندە ساقتالىپ وتىر ما؟
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى وتكەن جىلدىڭ دەڭگەيىندە ساقتالعان. بيىل 4-قاڭتاردان باستاپ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۋاقىتشا كەڭەيتىلگەن تىزبەسى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى.
بۇعان دەيىن تىزبە 19 اتاۋدان تۇرسا، قازىرگى ۋاقىتتا ول 31 اتاۋعا دەيىن كەڭەيتىلدى. اتالعان تاۋارلاردىڭ قاتارىنا قيار، قىزاناق، الما، شاي، قايماق، بالىق، سيىر ەتى (سۇيەكتى جانە سۇيەكسىز)، تاۋىق ەتى، تاۋىق، جىلقى ەتى جانە قاتتى ىرىمشىك كىردى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى اپتاسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ يندەكسى 0,2 پايىزدى قۇرادى. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە دە بۇل كورسەتكىش 0,2 پايىز دەڭگەيىندە تىركەلگەن. سونىمەن قاتار، بيىل اتالعان كورسەتكىش كەڭەيتىلگەن تاۋارلار تىزبەسىن ەسكەرە وتىرىپ قالىپتاسقانىن اتاپ وتكەن ءجون، بۇل ءبىرىنشى كەزەكتەگى ازىق-تۇلىك ونىمدەرى باعاسىنىڭ تۇراقتى ەكەنىن كورسەتەدى.
كەڭەيتىلگەن تىزبەگە ەنگىزىلگەن ءبىرقاتار جاڭا تاۋار پوزيتسيالارى بويىنشا باعانىڭ 0,1-0,5 پايىز ارالىعىندا تومەندەگەنى بايقالىپ وتىر. بۇل تومەندەۋ كولەمى جاعىنان شامالى بولعانىمەن، باعانى تۇراقتاندىرۋ ۇدەرىسىنىڭ باستالعانىن جانە قىسقا مەرزىم ىشىندە العاشقى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلگەنىن كورسەتەدى. اتاپ ايتقاندا، جەمىس-كوكونىس ونىمدەرى بويىنشا الما باعاسى 0,5 پايىزعا، قيار مەن قىزاناق باعاسى 0,4 پايىزعا ارزاندادى. باكالەيا ونىمدەرى سەگمەنتىندە قاتتى جانە جارتىلاي قاتتى ىرىمشىكتەردىڭ باعاسى 0,3 پايىزعا، قارا شاي باعاسى 0,2 پايىزعا تومەندەدى. سونداي-اق ەت جانە بالىق ونىمدەرى توبى بويىنشا باعا 0,1 پايىزعا تومەندەدى، ءال سۇت ونىمدەرى ىشىندە قايماق باعاسىنىڭ 0,1 پايىزعا ارزانداۋى تىركەلدى.
باعانى تەجەۋ ماقساتىندا جىل باسىنان بەرى ساۋدا نىساندارىندا باعاعا تۇراقتى مونيتورينگ جاسالىپ، بيزنەس وكىلدەرىنە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وسى ورايدا 13-قاڭتاردا قر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ ساۋدا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى داۋلەن كابدۋشيەۆ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ ەلورداداعى بازارلاردا باعا مونيتورينگىن وتكىزىپ، ساتۋشىلارعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن وتكىزدى.
- وسىنداي جۇمىستاردى وڭىرلەردەگى ارىپتەستەرىمىز دە تۇراقتى جۇرگىزىپ جاتىر. قازىر ساتۋشىلارعا بۇرىن ءامات تىزبەسىندە بولماعان تاۋارلاردىڭ ەندى تىزىمگە قوسىلعانىن ءتۇسىندىرىپ جاتىرمىز. بۇل دەگەنىڭىز ساۋدا كوميتەتى تاراپىنان جاڭادان تىزىمگە قوسىلعان تاۋارلاردىڭ ساۋدا ۇستەمەسىنە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جۇرگىزىلەدى دەگەن ءسوز. ايتا كەتۋ كەرەك، قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس الەۋمەتتىك تاۋارلارعا قويىلاتىن ماكسيمال ساۋدا ۇستەمەسى 15 پايىزدان اسپاۋى كەرەك، - دەدى داۋلەن كابدۋشيەۆ.
وسىدان بۇرىن قازاقستاندا ازىق-تۇلىك سالاسىن قولداۋ بويىنشا جۇمىس توبى قۇرىلعانى بەلگىلى بولدى.