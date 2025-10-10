تەز ۇيىقتاۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟
تۇنگى ۇيقىنىڭ ماڭىزى زور ەكەنى ايتپاسا دا تۇسىنىكتى. قازىر ۇيقىسىزدىققا شالدىعىپ، دارىگەرلەردىڭ كومەگىنە جۇگىنەتىندەر دە جەتىپ-ارتىلادى.
سونىمەن، تەز ۇيىقتاۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟
ۇيقىعا جاتار الدىندا 1 ستاقان ءسۇت نەمەسە 1 ستاقان جىلى سۋعا 1 اس قاسىق بال ارالاستىرىپ ءىشىڭىز.
كيۆي - سەروتونين مەن انتيوكسيدانتتارعا باي جەمىس. ال سەروتونين - ۇيقى تسيكلىن رەتتەيتىن ميدىڭ حيميالىق زاتى. ۇيىقتار الدىندا كيۆي جەگەن دۇرىس.
قوي ساناۋدىڭ قاجەتى جوق. سەبەبى ساناۋ بارىسىندا مي بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى. بۇل ۇيىقتاۋعا كەسىرىن تيگىزەدى.
تىنىشتاندىراتىن اۋەندەر تىڭداڭىز. مۋزىكا اعزاڭىزعا ءارى جاقسى ۇيىقتاۋىڭىزعا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
ۇيىقتار الدىندا كوپ تاماق جەۋگە بولمايدى. جاتاردان 2-3 ساعات بۇرىن تاماقتانعان ءجون. بۇل ۋاقىت ارالىعىندا اسقازانداعى اس قورىتىلىپ، اعزا دەمالۋعا دايىن بولادى.
بولمەنى جەلدەتىپ الىڭىز. بولمەدەگى اۋا تازا بولعان سايىن، ءىشى سالقىنىراق بولاتىنىن ۇمىتپاڭىز. بۇل ءتاتتى ۇيقىعا كەتۋگە ىقپالىن تيگىزەتىنى ءسوزسىز.
ۇيىقتار الدىندا تەلەفون قاراۋعا بولمايدى. سمارتفون كورگەننەن كەيىن ءسىزدىڭ ميىڭىز بىرنەشە ساعات بويى دەمالمايدى. اقىرىندا تىنىش ۇيقىعا كەتۋ ءۇشىن دە تاعى ءبىراز ۋاقىت جوعالتاسىز.