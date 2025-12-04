قازاقستاندا العاشقى اسكەري دايىندىق ەرەجەلەرى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپ، كوللەدج جانە كاسىبي ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە العاشقى اسكەري دايىندىقتى ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋگە ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر بەكىتىلدى.
قورعانىس ءمينيسترى بۇيرىققا 4 قاراشادا قول قويدى.
جاڭارتىلعان قاعيدالار وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى اسكەري قىزمەتكە دايارلاۋدى كۇشەيتۋدى، پراكتيكالىق ساباقتار مەن دالالىق وقۋ ەلەمەنتتەرىن كەڭەيتۋدى كوزدەيدى. ءپاننىڭ تاريحي اتاۋى «العاشقى اسكەري دايىندىق» قايتا ورالدى، ءارى باعدارلامانى جۇرگىزەتىن پەداگوگتارعا قويىلاتىن تالاپتار ناقتى كورسەتىلدى. ەندى ساباقتاردى تەك پەداگوگيكالىق ءبىلىمى بار جانە اسكەري قىزمەت تاجىريبەسى بار ماماندار جۇرگىزە الادى. سونىمەن قاتار، كەمىندە ون جىل اسكەري قىزمەت اتقارعان ازاماتتار قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وقۋ بازاسىندا تەگىن قايتا دايارلىقتان ءوتۋ مۇمكىندىگىنە يە.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ كەڭەسشىسى ايگۇل تولەمبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، جاڭارتۋلار اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردىڭ دايارلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ءبىز بالالارعا اسكەري قىزمەتتىڭ مىندەتتەرى مەن قۇقىقتارىن، اسكەري جارعىنى، قىزمەتتەن كەيىنگى الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەردى ناقتى كورسەتۋىمىز كەرەك. بۇل ولاردىڭ ارمياداعى ءومىردى تۇسىنۋىنە كومەكتەسەدى، - دەيدى ايگۇل تولەمبايەۆا.
سونىمەن قاتار، اسكەري بولىمدەر وقۋ-دالالىق جيىندارعا بەلسەندى قاتىسادى. كومانديرلەر جەكە ساباقتار مەن دالالىق بازا كورسەتۋلەرىنە قاتىسادى، ال وقىتۋشىلاردىڭ بىلىكتىلىگى تەك اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىندا، كافەدرالاردا جانە ۆەدومستۆولىق ۇيىمدار بازاسىندا جەتىلدىرىلەدى. بۇل وقۋشىلاردىڭ سەنىمىن ارتتىرىپ، ارميانىڭ جۇمىسىن ناقتى كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭارتىلعان ەرەجەلەردىڭ باستى ماقساتى - وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى پراكتيكالىق جانە تەوريالىق تۇرعىدان دايىن ەتىپ، اسكەرگە بەيىمدەۋ.