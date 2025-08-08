ق ز
    قازاقستاندا العاشقى ا ە س قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى.

    Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане
    فوتو: ەلامان تۇرىسبەكوۆ/kazinform

    الماتى وبلىسىنداعى ۇلكەن اۋىلىنىڭ ماڭىندا قازاقستان تاريحىنداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Қазақстанда алғашқы АЭС құрылысы ресми түрде басталды
    فوتو: Kazinform

    سالتاناتتى شاراعا قر اتوم ەنەرگەتيكاسى اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى الماسادام ساتقاليەۆ، «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى الەكسەي ليحاچەۆ جانە باسقا دا رەسمي تۇلعالار قاتىستى.

    Официально дан старт проекту строительства первой АЭС в Казахстане
    فوتو: Kazinform

    ەسكە سالايىق، قۇرىلىس الاڭىنا ارنايى تەحنيكا جەتكىزىلىپ، سونداي-اق نوۆوۆورونەج اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ ماكەتى ورناتىلعان. قازاقستاندا سالىناتىن ستانسيا وسى ۇلگىگە ۇقساس بولادى. ماكەتتە كورسەتىلگەن № 6 ەنەرگوبلوك - الەمدەگى 3+ بۋىنىنا جاتاتىن العاشقى ەنەرگوبلوك.

    Қазақстанда алғашқы АЭС құрылысы ресми түрде басталды
    فوتو: Kazinform

    ءراسىم ۇيىمداستىرىلعان جەردە توپىراق سىناماسىن الۋ ءۇشىن بۇرعىلاۋ جۇمىستارى دا باستالدى. الىنعان كاپسۋلاداعى ۇلگىلەر رەسەي جاعىنا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن تاپسىرىلادى.


    قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ 2035- 2036 -جىلدارعا جوسپارلانعان.

    بۇعان دەيىن «روساتوم» كومپانياسى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى رەتىندە انىقتالعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

