قازاقستاندا العاشقى ا ە س قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى.
الماتى وبلىسىنداعى ۇلكەن اۋىلىنىڭ ماڭىندا قازاقستان تاريحىنداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ ءراسىمى ءوتتى.
سالتاناتتى شاراعا قر اتوم ەنەرگەتيكاسى اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى الماسادام ساتقاليەۆ، «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى الەكسەي ليحاچەۆ جانە باسقا دا رەسمي تۇلعالار قاتىستى.
ەسكە سالايىق، قۇرىلىس الاڭىنا ارنايى تەحنيكا جەتكىزىلىپ، سونداي-اق نوۆوۆورونەج اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ ماكەتى ورناتىلعان. قازاقستاندا سالىناتىن ستانسيا وسى ۇلگىگە ۇقساس بولادى. ماكەتتە كورسەتىلگەن № 6 ەنەرگوبلوك - الەمدەگى 3+ بۋىنىنا جاتاتىن العاشقى ەنەرگوبلوك.
ءراسىم ۇيىمداستىرىلعان جەردە توپىراق سىناماسىن الۋ ءۇشىن بۇرعىلاۋ جۇمىستارى دا باستالدى. الىنعان كاپسۋلاداعى ۇلگىلەر رەسەي جاعىنا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن تاپسىرىلادى.
قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ 2035- 2036 -جىلدارعا جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن «روساتوم» كومپانياسى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى رەتىندە انىقتالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
دوسبول اتاجان