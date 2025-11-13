قازاقستاندا العاش رەت جۇرەككە روبوت وپەراتسيا جاسادى
استانا. قازاقپارات – ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسىندا ەل تاريحىندا جانە ورتالىق ازيادا العاش رەت جۇرەككە روبوتتاندىرىلعان تەحنولوگيا ارقىلى وتا ءساتتى جاسالدى.
بۇل وپەراتسيانى مەديتسينالىق ورتالىق اۋرۋحاناسىنىڭ كارديوحيرۋرگتەرى قىتايدان كەلگەن ماماندار توبىمەن بىرلەسە وتىرىپ، حالىقارالىق عىلىمي-تاجىريبەلىك كونفەرەنسيانىڭ اياسىندا جۇزەگە اسىردى.
تۋا بىتكەن جۇرەك اقاۋى - جۇرەكشەلىك پەردە اقاۋى بار 28 جاستاعى ناۋقاسقا سوڭعى ۇلگىدەگى روبوتتاندىرىلعان حيرۋرگيالىق جۇيە ارقىلى وتا جاسالدى. وپەراتسيا ءداستۇرلى ءادىس - ستەرنوتومياسىز، ياعني كەۋدە سۇيەگىن اشپاي، شاعىن تىلىك ارقىلى جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ناۋقاستىڭ جاعدايى قالىپتى. مەديتسينالىق ورتالىقتىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل وپەراتسيا - جوعارى تەحنولوگيالى كارديوحيرۋرگيانى دامىتۋ مەن مەديتسينا سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولدى، - دەلىنگەن مەكەمەنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.
ايتا كەتۋ كەرەك، كونفەرەنسيا اياسىندا حالىقارالىق مامانداردىڭ كونسۋلتاتسياسى ءوتتى. مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، كارديولوگ ءارى فۋنكتسيونالدى دياگنوستيكا مامانى (ماسكەۋ) ولگا دجيويەۆا مەديتسينالىق ورتالىق اۋرۋحاناسىنىڭ كارديولوگ ماماندارىمەن بىرگە ناۋقاستاردى قابىلداسا، جاپونيادان كەلگەن دارىگەر، اۋليە ماريا اۋرۋحاناسى گەماتولوگيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، پروفەسسور Jeon Yungwoo توعىز پاتسيەنتكە كونسۋلتاتسيا وتكىزدى.
ەستەرىڭىزگە سالساق، استانادا وتكەن ءىرى حالىقارالىق عىلىمي-تاجىريبەلىك كونفەرەنسيا ءوز جۇمىسىن اياقتادى. باعدارلاما كارديوحيرۋرگيا، ونكولوگيا، يادرولىق مەديتسينا، نەيروحيرۋرگيا، تەراپيا، سيفرلاندىرۋ، فارماتسيەۆتيكالىق رەتتەۋ، مەيىربيكەلىك ءىس، كوشباسشىلىق پەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن باسقارۋ سياقتى وزەكتى تاقىرىپتاردى قامتىدى.
فورۋمنىڭ جۇمىسىنا جەتەكشى كلينيكالار، قازاقستانداعى عىلىمي ينستيتۋتتار مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق وننان اسا ەلدەن كەلگەن شەتەلدىك ساراپشىلار قاتىستى.
كونفەرەنسيا تاجىريبە الماسۋ، يننوۆاتسيالىق مەديتسينالىق جانە ءبىلىم بەرۋ تەحنولوگيالارىن دامىتۋ الاڭىنا اينالدى.
بارلىعى ءتورت مىڭعا جۋىق ادام كونفەرەنتسيانىڭ ونلاين جانە وفلاين فورماتتارىنداعى ءىس-شارالارىنا قاتىستى. سەسسيالاردىڭ تىكەلەي ترانسلياتسيالارىن قاراۋ سانى ءتورت مىڭنان استى.