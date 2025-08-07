قازاقستاندا اباي ەسىمدى قانشا ادام بار
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە اباي ەسىمدى 18763 ادام تۇرسا، ونىڭ باسىم بولىگى ەل استاناسىنان ەكەنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
بيىل قازاقستاندا ۇلى اقىن، اعارتۋشى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعانىنا 180 جىل تولىپ وتىر. وسىعان وراي، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ونىڭ ەسىمىمەن بايلانىستى قىزىقتى ستاتيستيكالىق دەرەكتەردى جاريالادى.
- ەلىمىزدە اباي ەسىمدى 18763 ادام تۇرادى. بۇل ەسىم يەلەرىنىڭ باسىم بولىگى استانا قالاسى (2089 ادام)، تۇركىستان وبلىسى (2018) جانە الماتى قالاسىندا (1719) تۇرادى. اباي ەسىمدى ەڭ ەگدە تۇرعىن 1932 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل ەسىم ەڭ كوپ تارالعان جاس توبى - 30-34 جاس ارالىعىنداعىلار، ولاردىڭ سانى - 3 228 ادام.
بيىلعى ءبىرىنشى جارتى جىلدا تۋعان 157 نارەستەگە اباي ەسىمى بەرىلگەن.
بۇل ەسىم قىز بالالارعا دا قويىلعان، قازاقستاندا اباي ەسىمدى 10 ايەل تىركەلگەن.
يبراھيم (يبراگيم، يبراحيم) ەسىمدى ازاماتتاردىڭ سانى ەلىمىزدە 35404 ادام.
اقىننىڭ قۇرمەتىنە ەلىمىزدە 1 وبلىس، 1 قالا، 3 اۋدان جانە 26 اۋىلعا ۇلى تۇلعا ەسىمى بەرىلگەن ەكەن.
وسىعان دەيىن پەتروپاۆلدا ابايعا ارنالعان مۋرال پايدا بولعانىن جازعان ەدىك.