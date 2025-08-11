قازاقستاندا ا ي-100 ماركالى بەنزينى ءوندىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى ا ي-100 ماركالى بەنزينىن ءوندىرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
اتاپ ايتقاندا، ءبىرقاتار ەلدە «پرەميۋم- ساناتتاعى» ا ي-100 ماركالى بەنزينىن ساتاتىن جانارماي قۇيۋ ستانسالارىنىڭ كوبەيىپ كەلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە وسى بەنزين ماركاسىنا سۇرانىس ارتىپ كەلە جاتتانىن بايقاتىپ وتىر.
- قازىرگى كەزدە قازاقستاندا ا ي-100 ماركالى بەنزين وندىرىلمەيدى. دەگەنمەن، وتاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىندا الداعى ۋاقىتتا بۇل بەنزين ءتۇرىن ءوندىرۋ بويىنشا ءتيىستى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇل تۇرعىدا تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمەنى پىسىقتاعان كەزدە،
نارىقتاعى سۇرانىسقا بايلانىستى ناقتى اۆتوكولىك بەنزينىنىڭ ماركالارىنىڭ ءتىزىمى قاراستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، ا ي-100 ماركالى بەنزينىمەن سپورتقا ارنالعان جانە سۋپەركار كولىكتەرى جۇرەدى. بۇل ماشينالار ماكسيمالدى ونىمدىلىكتى تالاپ ەتەدى جانە ونى 100 ماركالى بەنزين قامتاماسىز ەتە الادى. جوعارى جىلدامدىققا ارنالعان قۋاتتى قوزعالتقىشتارى بار اۆتوموبيلدەرگە دە ا ي-100 بەنزينىن پايدالانۋعا بولادى. سوندىقتان جانارمايدىڭ وسى تۇرىمەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ قوزعالتقىشىندا قۋاتى مەن ونىمدىلىگى ارتادى.
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيتىنىن مالىمدەگەن.