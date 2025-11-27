قازاقستاندا 900 مەكتەپ قاشىقتان وقىتۋعا كوشتى
استانا. KAZINFORM - ج ر ۆ ي مەن تۇماۋ جاعدايلارىنىڭ كوبەيۋىنە قاتىستى ەل بويىنشا 250 مىڭعا جۋىق وقۋشى قاشىقتان وقىپ جاتىر. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ ءمالىم ەتتى.
- قاشىقتان وقىتۋعا ەلدىڭ 13 وڭىرىندە 11813 سىنىپ كوشىرىلدى. جالپى، 903 مەكتەپتە قاشىقتان ءبىلىم الۋعا 250 مىڭعا جۋىق بالا اۋىستى. بۇل رەتتە، كەشەدەن بەرى ءبىرشاما ديناميكا بار، - دەدى ت. سۇلتانعازيەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جرۆي مەن تۇماۋدىڭ اسقىنىپ كەتۋ قاۋپى بار. تۇماۋ سالدارى پنيەۆمونياعا اينالۋى مۇمكىن، اسىرەسە 5 جاسقا دەيىنگى كىشكەنتاي بالالارعا ءقاۋىپتى.
- سوندىقتان اتا-انالار جاعدايدى ۇنەمى قاداعالاپ، قاجەت بولعان جاعدايدا مەديتسينالىق مامانداردى شاقىرۋى كەرەك، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قوستانايدا بارلىق مەكتەپ قاشىقتان وقيتىن بولدى.