ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:06, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا 900 مەكتەپ قاشىقتان وقىتۋعا كوشتى

    استانا. KAZINFORM - ج ر ۆ ي مەن تۇماۋ جاعدايلارىنىڭ كوبەيۋىنە قاتىستى ەل بويىنشا 250 مىڭعا جۋىق وقۋشى قاشىقتان وقىپ جاتىر. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ ءمالىم ەتتى.

    қашықтан оқыту
    Фото: Freepik

    - قاشىقتان وقىتۋعا ەلدىڭ 13 وڭىرىندە 11813 سىنىپ كوشىرىلدى. جالپى، 903 مەكتەپتە قاشىقتان ءبىلىم الۋعا 250 مىڭعا جۋىق بالا اۋىستى. بۇل رەتتە، كەشەدەن بەرى ءبىرشاما ديناميكا بار، - دەدى ت. سۇلتانعازيەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، جرۆي مەن تۇماۋدىڭ اسقىنىپ كەتۋ قاۋپى بار. تۇماۋ سالدارى پنيەۆمونياعا اينالۋى مۇمكىن، اسىرەسە 5 جاسقا دەيىنگى كىشكەنتاي بالالارعا ءقاۋىپتى.

    - سوندىقتان اتا-انالار جاعدايدى ۇنەمى قاداعالاپ، قاجەت بولعان جاعدايدا مەديتسينالىق مامانداردى شاقىرۋى كەرەك، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قوستانايدا بارلىق مەكتەپ قاشىقتان وقيتىن بولدى.

    قوعام
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار