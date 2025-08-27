قازاقستاندا 7 ايدا 176 بالا كولىك اپاتىنان كوز جۇمعان
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايسار سۇلتانبايەۆ ەلىمىزدە 7 ايدا كولىك اپاتتارىنان 176 بالا قايتىس بولعانىن ءمالىم ەتتى.
- وكىنىشكە قاراي، جەتى ايدا جول اپاتتارىندا 176 بالا قازا بولدى. بۇل - ورنى تولماس شىعىن. ءبىزدىڭ قولىمىزداعى ەڭ قىمبات باعالى دۇنيە - بالالاردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن قولدان كەلگەنشە ايانباۋىمىز كەرەك. زارداپ شەككەن بالالاردىڭ جارتىسىنان كوبىسى جولاۋشى رەتىندە قايتىس بولعان. قالعاندارى - جاياۋ جۇرگىنشىلەر، سونىڭ ىشىندە ۆەلوسيپەدشى، ساموكاتشى نەمەسە موپەد جۇرگىزگەندەر، - دەدى ول.
كوميتەت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، كوپ جاعدايدا بالالار كولىك ىشىندە بالاعا ارنالعان قاۋىپسىزدىك قۇرىلعىلارى مەن (اۆتوكرەسلو، بۋستەرلەر، اداپتەرلەر جانە ت. ب.) قاۋىپسىزدىك بەلدىكتەرىن قولدانباۋ سالدارىنان قازا بولعان.
- جول اپاتىندا كوبىنە جاياۋ جۇرگىنشى-بالالاردىڭ وزدەرى كىنالى بولىپ جاتادى، ال ەڭ وكىنىشتىسى، جولدى كەز-كەلگەن جەردەن نەمەسە باعدارشامنىڭ قىزىل تۇسىنە ءوتىپ كەتۋ جيى تىركەلەدى. كەيبىر بالالار ءتىپتى جولدان وتەردە جان-جاعىنا قاراۋ كەرەك ەكەنىن ۇمىتىپ كەتەدى، سەبەبى بۇرىلىستان كولىك شىعىپ قالۋى مۇمكىن. ال قاراڭعى مەزگىلدە، اسىرەسە ىمىرت تۇسكەندە جۇرگىزۋشىلەر جاياۋ جۇرگىنشىلەردى بايقاماي قالۋى مۇمكىن. ويتكەنى ولار كيىمدەرىنە جارىق شاعىلىستىراتىن ەلەمەنتتەردى قولدانبايدى. سوندىقتان بالالارعا وتە ساق بولۋدى جانە كولىك جۇرگىزۋشىسى جول بەرەگەنىنە كوز جەتكىزۋىن ۇنەمى ءتۇسىندىرىپ وتىرۋىمىز كەرەك، - دەدى قايسار سۇلتانبايەۆ.
رەسمي مالىمەت بويىنشا، 2024-جىلى جول-كولىك اپاتىنان 2452 ادام مەرت بولعان.