قازاقستاندا 6 - قاڭتاردا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قاي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار بىرنەشە اۆتوجولدا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 341-473-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بەسكول اۋىلى)؛
• «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولى، 61-196-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - رۋزايەۆكا اۋىلى)؛
• KAZ03 «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (ر ف اۋماعىن اينالىپ ءوتۋ، قايراق وتكىزۋ بەكەتى)» اۆتوجولى، 729-856-شاقىرىم (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 595-796-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سەرگەيەۆكا اۋىلى)؛
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 341-473-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بەسكول اۋىلى).
قوستاناي وبلىسى
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولى، 108-232-شاقىرىم (اۋليەكول كەنتى - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
اقمولا وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 537-552-شاقىرىم (بوزىلدىق كەنتى - سۇرعان كەنتى)؛
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 537-595-شاقىرىم (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوزىلدىق كەنتى)؛
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 18-234-شاقىرىم (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسى)؛
• «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولى، 0-61-شاقىرىم (كوكشەتاۋ قالاسى - س ق و شەكاراسى)؛
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 242-304-شاقىرىم (شۋچينسك قالاسى - كوكشەتاۋ قالاسى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 304-341-شاقىرىمى (كوكشەتاۋ قالاسى - س ق و شەكاراسى)؛
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولى، 232-260-شاقىرىم (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سۇرعان كەنتى)؛
• «جاقسى - ەسىل - بوزىلدىق» اۆتوجولى، 0-71-شاقىرىم (جاقسى كەنتى - اقساي كەنتى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 71-82-شاقىرىمى (اقساي كەنتى - بوزىلدىق كەنتى)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 856-915-شاقىرىم (جاقسى كەنتى - س ق و شەكاراسى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 915-1002-شاقىرىمى (اتباسار كەنتى - جاقسى كەنتى).
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 11-337-شاقىرىم (اقتوبە قالاسى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اتىراۋ وبلىسى
• وسى اۆتوجولدىڭ 337-346-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز كەنتى).
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
اۋا رايى
2026 -جىلعى 6-قاڭتاردا اقمولا، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان، اقتوبە، شىعىس قازاقستان، ۇلىتاۋ، قوستاناي، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەپ ەسكەرتتى كومپانيا.