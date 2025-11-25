قازاقستاندا 50 دەن استام جول ۋچاسكەسى قاۋىپتى دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى توتەنشە جاعداي مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، جولداردىڭ اپات بولۋى مۇمكىن، قاۋىپتى ۋچاسكەلەرىن انىقتاۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگىدە ايتتى.
- قازاقستان بويىنشا مۇنداي ۋچاسكەلەر 50 دەن اسادى. بارلىق وڭىردە جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءتيىستى بەلگىلەر ورناتىلىپ، ق ر ءى ءى م، ءبىزدىڭ ءتيىستى قىزمەتتەر جانە ت ج م تاراپىنان ەرەكشە باقىلاۋ قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، جىلدامدىق رەجيمى دە رەتتەلىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە، سپيكەر جولداردى جاڭعىرتۋ بويىنشا جىل سايىن اۋقىمدى شاقىرىم قامتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بيىل 13 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلەدى. بۇل جۇمىس جوسپارلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ماقسات قالياقپاروۆ.
مىسال رەتىندە ول اقتوبە وبلىسىنداعى ۋچاسكەنى كەلتىردى: ءتيىستى جۇمىستار اياقتالعاننان كەيىن بۇرىن قاۋىپتى سانالاتىن بولىكتە بىردە-ءبىر جول اپاتى تىركەلمەگەن.
ال كولىك مينيسترلىگى قاراعاندى - الماتى، تالدىقورعان - وسكەمەن جانە اقتوبە - اتىراۋ - استراحان باعىتتارىن قوسا العاندا، ءبىرقاتار جولعا اقىلى جۇيە ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇگىن الماتى - بىشكەك تاسجولىندا 6 ادام جول اپاتىنان كوز جۇمدى.