ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاقستاندا 50 دەن استام جول ۋچاسكەسى قاۋىپتى دەپ تانىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى توتەنشە جاعداي مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، جولداردىڭ اپات بولۋى مۇمكىن، قاۋىپتى ۋچاسكەلەرىن انىقتاۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگىدە ايتتى.

    5 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді
    فوتو: ب ق و ت ج

    - قازاقستان بويىنشا مۇنداي ۋچاسكەلەر 50 دەن اسادى. بارلىق وڭىردە جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءتيىستى بەلگىلەر ورناتىلىپ، ق ر ءى ءى م، ءبىزدىڭ ءتيىستى قىزمەتتەر جانە ت ج م تاراپىنان ەرەكشە باقىلاۋ قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەدى ول.

    سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، جىلدامدىق رەجيمى دە رەتتەلىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە، سپيكەر جولداردى جاڭعىرتۋ بويىنشا جىل سايىن اۋقىمدى شاقىرىم قامتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - بيىل 13 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلەدى. بۇل جۇمىس جوسپارلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ماقسات قالياقپاروۆ.

    مىسال رەتىندە ول اقتوبە وبلىسىنداعى ۋچاسكەنى كەلتىردى: ءتيىستى جۇمىستار اياقتالعاننان كەيىن بۇرىن قاۋىپتى سانالاتىن بولىكتە بىردە-ءبىر جول اپاتى تىركەلمەگەن.

    ال كولىك مينيسترلىگى قاراعاندى - الماتى، تالدىقورعان - وسكەمەن جانە اقتوبە - اتىراۋ - استراحان باعىتتارىن قوسا العاندا، ءبىرقاتار جولعا اقىلى جۇيە ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    بۇگىن الماتى - بىشكەك تاسجولىندا 6 ادام جول اپاتىنان كوز جۇمدى.

    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
