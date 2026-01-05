قازاقستاندا 5- قاڭتاردا اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى بۇگىن، 5- قاڭتاردا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. اتىراۋ ق: 5- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا 15-20 م/س. شىمكەنت ق.: 5- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى. تۇركىستان ق.: 5- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. تالدىقورعان ق.: 5- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س. پاۆلودار ق.: 5- قاڭتاردا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وسكەمەن ق.: 5- قاڭتاردا قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، وڭتۇستىكتەن سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20، جارما اۋدانىندا ەكپىنى 23 م/س. سەمەي ق.: 5- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك- باتىسىندا قار، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك- شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-18 م/س. اقتوبە ق.: 5- قاڭتاردا تۇندە قار، كوكتايعاق، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى، وڭتۇستىكتەن جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-18 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا قار، بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز 15-20 م/س. پەتروپاۆل ق.: كۇندىز 5- قاڭتاردا قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن، كۇندىز قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. قوستاناي ق.: 5- قاڭتاردا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. تۇمان. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. ورال ق.: 5- قاڭتاردا كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن، كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. كوكشەتاۋ ق.: 5- قاڭتاردا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. قىزىلوردا ق: 5- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
استانادا كەي ۋاقىتتاردا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوقتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س كۇتىلەدى. تاراز ق.: 5- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىس باعىتتان سولتۇتسىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. الماتى ق.: 5-7- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى.
قونايەۆ ق.: 5-7- قاڭتاردا تۇندە كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى. 6- قاڭتاردا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كەي ۋاقىتتاردا ەكپىنى 15-20 م/س.