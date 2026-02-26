قازاقستاندا 40- گرادۋسقا دەيىن اياز: كۇن كۇرت سۋىتادى
استانا. قازاقپارات – 26-اقپانعا ارنالعان اۋا رايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت ر م ك.
اباي وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. اياگوز اۋدانىندا سولتۇستىك-شىعىس جەلى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.
26-اقپاندا اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە شىعىس جەلى 15-18 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ قيىر وڭتۇستىگىندە تۇندە قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا شىعىستان، سولتۇستىك- شىعىستان جەل 15-18 م/س ەكپىنمەن سوعادى.
الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە كەي ۋاقىتتاردا قالىڭ قار جاۋادى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋ بوكتەرىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن-شاشىن (كوكتايعاق جاڭبىر، قار) تۇسەدى. سولتۇستىك، وڭتۇستىك، تاۋ بوكتەرى جانە تاۋلى ايماقتاردا تۇمان، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. باتىستان سوققان جەل سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيىپ، كەي تۇستا 24-29 م/س-قا جەتەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40- گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، قاتتى اياز ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا 26-اقپانعا قاراعان ءتۇنى قالىڭ قار جاۋادى. تاۋلى وڭىرلەردە بۇرقاسىن سوعادى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان مەن كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىس جەلى وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 23-28 م/س بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز كەي ۋاقىتتا قالىڭ قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى. 26-27-اقپاندا وڭىردە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەل 15-20 م/س، ەكپىنى 23-28 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. سولتۇستىك- شىعىس جەلى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (قار، جاڭبىر) بولجانادى. تۇندە وبلىستىڭ ورتالىعى مەن سولتۇستىگىندە قاتتى جاۋىن-شاشىن بولادى. ورتالىق، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك بولىكتەرىندە كوكتايعاق، تۇمان، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىسىپ، تۇندە 15-20 م/س، وبلىستىڭ ورتالىعى مەن شىعىسىندا 23-28 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز جەل 15-20 م/س بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسى مەن ورتالىعىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
تۇركىستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن بولادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر مەن قار جاۋادى. وڭتۇستىگىندە نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك جانە تاۋلى اۋدانداردا كوكتايعاق، بۇرقاسىن بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەل 15-20 م/س، ەكپىنى 23-28 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەپ، 4+…9+ گرادۋسقا دەيىن تۇسەدى، سولتۇستىگى مەن تاۋلى ايماقتارىندا 2 -گرادۋسقا دەيىن سۋىتادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇندە قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز جاۋىن-شاشىن (قار، جاڭبىر) بولادى. سولتۇستىگى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىس جەلى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
ەرتەڭ ەلىمىزدىڭ ءۇش قالاسىندا وقۋشىلار قاشىقتان ءبىلىم الادى.