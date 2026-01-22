قازاقستاندا 385 ماماندىق جويىلىپ بارادى - ماماندىقتار اتلاسى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ازىرلەگەن ماماندىقتار اتلاسىندا 1000 نان استام جاڭا ماماندىق انىقتالعان. سونداي-اق، 540 تان استام ماماندىق ترانسفورماتسياعا ۇشىراپ، 385 تەن استام كاسىپتىڭ جويىلىپ بارا جاتقانى انىقتالعان.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترلى گۇلزات كوبەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، جەدەل تەحنولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق وزگەرىستەر جاعدايىندا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى مەن ەڭبەك نارىعىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن جاڭا ماماندىقتار اتلاستارى ازىرلەندى.
اتلاس - جاي انىقتامالىق ەمەس، ناۆيگاتسيالىق قۇرال: ول قانداي ماماندىقتاردىڭ پايدا بولىپ جاتقانىن، ترانسفورماتسيالاناتىنىن نەمەسە جويىلىپ بارا جاتقانىن كورسەتەدى. الەمدە مۇنداي قۇرالداردى ە و، سينگاپۋر جانە كانادا كاسىپتىك باعدار بەرۋ جانە ءبىلىم بەرۋدى جوسپارلاۋ ءۇشىن قولدانادى.
- جوبا ەلىمىزدىڭ بارلىق وبلىستارىن قامتىدى. وسىلايشا 20 وڭىرلىك كادر قاجەتتىلىگى كارتاسى ازىرلەندى، 17 فورسايت-مەكتەپ قۇرىلدى، ەكونوميكانىڭ 27 سالاسى قامتىلدى، 235 مىڭ مەكتەپ وقۋشىسى كاسىبي دياگنوستيكادان ءوتتى. وسىلايشا، ءبىز بولاشاق تالاپكەرلەرمەن وقۋعا تۇسكەنشە، ەرتەرەك جۇمىس ىستەي باستايمىز، بۇل ماماندىقتى سانالى تۇردە تاڭداۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەدى گ. كوبەنوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
جوبالاۋ جانە زەرتتەۋ جۇمىستارى بارىسىندا 1000 نان استام جاڭا ماماندىق انىقتالعان. 540 تان استام ترانسفورماتسيالاناتىن ماماندىق ايقىندالعان جانە 385 تەن استام جويىلىپ بارا جاتقان ماماندىق تىركەلگەن.
- مەملەكەتتىك تاپسىرىستى قالىپتاستىرۋ كەزىندە وسى دەرەكتەردى پايدالانۋ كادرلاردى دايارلاۋ مەن ەڭبەك نارىعىنىڭ سۇرانىسى اراسىنداعى تەڭگەرىمسىزدىكتى بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا.