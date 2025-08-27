قازاقستاندا 360 تان اسا تالىمگەر جەتىم بالالارعا ومىرلىك جول سىلتەپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى تاڭدا رەسپۋبليكا بويىنشا 20 وڭىردە 360 تان استام ازامات تالىمگەر اتاندى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستاندا جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا جەكە قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان تالىمگەرلىك ينستيتۋتى دامىپ كەلەدى.
تالىمگەرلىك اقىسىز نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى جانە اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان، بالالار ۇيىندە تاربيەلەنىپ جاتقان 10 جاستان اسقان بالالاردى قامتيدى. جوبانىڭ ماقساتى - بالالاردىڭ الەۋمەتتەنۋىنە ىقپال ەتۋ جانە ولاردى ءوز بەتىنشە ءومىر سۇرۋگە دايىنداۋ.
قازاقستاندا تالىمگەرلەرگە مىندەتتى سەرتيفيكاتتاۋ ءتارتىبى ەنگىزىلگەن. تالىمگەر بولعىسى كەلەتىن ازاماتتار تالىمگەرلىك ۇيىمدارىندا وقۋدان ءوتىپ، بىلىكتىلىگىن راستايتىن سەرتيفيكات الادى. مىندەتتى وقىتۋ تالىمگەرلەردىڭ قاجەتتى ءبىلىم مەن داعدىعا يە بولىپ، بالالارعا ءتيىمدى قولداۋ كورسەتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
- تالىمگەر - بۇل بالانىڭ جانىنان تابىلىپ، وعان جول كورسەتەتىن ادام. اركىم تالىمگەر بولا بەرمەيدى. بۇل - ۇلكەن جۇرەك پەن ادال نيەتتى، جاۋاپكەرشىلىكتى قاجەت ەتەتىن ءىس. سول سەبەپتى ءبىز وقىتۋ مەن سەرتيفيكاتتاۋدى ەنگىزدىك. بالالارعا شىنىمەن قامقور بولا الاتىن، سەنىمدى ادامدار عانا تالىمگەر بولۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
ايتا كەتەيىك، تالىمگەرلىك ينستيتۋتى قازاقستاندا 2024 -جىلى زاڭنامالىق تۇردە ەنگىزىلدى.
بۇدان بۇرىن جەتىم بالالارعا تالىمگەر بولعىسى كەلەتىندەر مىندەتتى وقىتۋدان وتەتىنى حابارلانعان ەدى.