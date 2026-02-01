ق ز
    10:06, 01 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا 35 مىڭ شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 88 ەلدەن كەلگەن 35 مىڭنان استام شەتەلدىك ستۋدەنت جوعارى ءبىلىم الىپ جاتىر. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    Аустралия шетелдік студенттер санын қысқартады
    فوتو: unsplash

    - 2025 -جىلى قازاقستاندا 88 ەلدەن كەلگەن 35 مىڭنان استام شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم الدى. بۇل كورسەتكىش ءبىر جىلدا شامامەن 11 پايىز وسكەن، - دەيدى ۆەدومستۆودان.

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، شەتەلدىك ستۋدەنتتەردىڭ نەگىزگى لەگى ءۇندىستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان، قىتاي جانە رەسەيدەن كەلەدى.

    - قازاقستان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىن بەلسەندى دامىتىپ، شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن ارىپتەستىكتى كۇشەيتىپ وتىر. ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى ماقساتتارىنىڭ ءبىرى - 2029 -جىلعا قاراي شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىن 150 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ. بۇل باعىتتاعى ساياسات قازاقستاندى ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى ايماقتىق ءبىلىم بەرۋ حابىنا اينالدىرۋدى كوزدەيدى، - دەيدى جاۋاپتىلار.

    بۇعان دەيىن شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە جۇمىس ۆيزاسىن بەرۋ ەڭبەك نارىعىنا قالاي اسەر ەتەتىنى جايلى جازعان ەدىك.

    شەتەلدىك ستۋدەنتتەر قازاقستانعا 30 ميلليارد تەڭگە تابىس اكەلدى.

    ءبىلىم جانە عىلىم ەكونوميكا ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
