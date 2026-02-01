قازاقستاندا 35 مىڭ شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 88 ەلدەن كەلگەن 35 مىڭنان استام شەتەلدىك ستۋدەنت جوعارى ءبىلىم الىپ جاتىر. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- 2025 -جىلى قازاقستاندا 88 ەلدەن كەلگەن 35 مىڭنان استام شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم الدى. بۇل كورسەتكىش ءبىر جىلدا شامامەن 11 پايىز وسكەن، - دەيدى ۆەدومستۆودان.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، شەتەلدىك ستۋدەنتتەردىڭ نەگىزگى لەگى ءۇندىستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان، قىتاي جانە رەسەيدەن كەلەدى.
- قازاقستان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىن بەلسەندى دامىتىپ، شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن ارىپتەستىكتى كۇشەيتىپ وتىر. ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى ماقساتتارىنىڭ ءبىرى - 2029 -جىلعا قاراي شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىن 150 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ. بۇل باعىتتاعى ساياسات قازاقستاندى ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى ايماقتىق ءبىلىم بەرۋ حابىنا اينالدىرۋدى كوزدەيدى، - دەيدى جاۋاپتىلار.
بۇعان دەيىن شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە جۇمىس ۆيزاسىن بەرۋ ەڭبەك نارىعىنا قالاي اسەر ەتەتىنى جايلى جازعان ەدىك.
شەتەلدىك ستۋدەنتتەر قازاقستانعا 30 ميلليارد تەڭگە تابىس اكەلدى.