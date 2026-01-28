قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىن تۇمان باسىپ، بوران مەن كوكتايعاق بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى ەلىمىزدىڭ بىرنەشە ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارىنا تۇمان، كوكتايعاق، بۇرقاسىنعا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىن، شىعىسىن، وڭتۇستىگىن تۇمان باسادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. شىمكەنتتە تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز كەي ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتا جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن بارادى. تۇركىستاندا كەي ۋاقىتتا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. قىزىلوردادا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا جاياۋ بۇرقاسىن بولىپ، تۇمان تۇسەدى. سونىمەن قاتار كوكتايعاق بولادى. شىعىستان، وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا 25-27 گرادۋس وتە قاتتى اياز كۇتىلەدى. اقتاۋدا كوكتايعاق بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە كۇندىز جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. ورالدى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان باسادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. وسكەمەندى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان باسادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن بارادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتا تۇمان، كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىس جەلىنە اۋىسادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا، كۇندىز وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جىلدامدىعى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. تارازدا كەي ۋاقىتتا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كوكشەتاۋدى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان باسادى.
26-28-قاڭتاردا الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- شىعىس باعىتقا اۋىسادى، 27-28-قاڭتاردا وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. الماتىدا جانە قونايەۆتا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى.
