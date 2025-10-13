قازاقستاندا 24,6 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە ەگىن جيناۋ ناۋقانى جالعاسىپ جاتىر. ءداندى جانە ءداندى-بۇرشاقتى داقىلداردىڭ بولجامدى جيناۋ الاڭى 16 ميلليون گەكتاردان اسادى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بۇگىندە 15,1 ميلليون گەكتار نەمەسە جالپى ەگىس القاپتارىنىڭ %94,1 ى جينالدى. ناتيجەسىندە 24,6 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى.
ءداندى داقىلداردان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر 2,1 ميلليون توننا مايلى داقىل، گەكتارىنا 228,7 سەنتنەر ونىمدىلىكپەن 2,7 ميلليون توننا كارتوپ جانە گەكتارىنا 307,9 سەنتنەر ونىمدىلىكپەن 3,6 ميلليون توننا كوكونىس جينادى. اتاپ ايتقاندا، 323,5 س/گا ونىمدىلىكپەن 431 مىڭ توننا قىرىققابات، 440,7 س/گا ونىمدىلىكپەن 1026,8 مىڭ توننا پياز، سونداي-اق 296,5 س/گا ونىمدىلىكپەن 374,3 مىڭ توننا ءسابىز جينالدى.
ەگىن جيناۋ ناۋقانى ۇيىمداسقان تۇردە، اگروتەحنيكالىق تالاپتارعا ساي مەرزىمدە ءوتىپ جاتىر.