قازاقستاندا 232 جاڭا مەكتەپ سالىنىپ جاتىر، ءبىلىم ساپاسى ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قازاقستان: زاڭ مەن ءتارتىپ، ەكونوميكالىق ءوسىم، قوعامدىق وپتيميزم» اتتى جولداۋىندا ايتىلعان تاپسىرمالاردى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ۇكىمەت ورتا ءبىلىم جۇيەسىن جاڭعىرتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. نەگىزگى مىندەت - ءاربىر بالا ءۇشىن ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن جانە ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ.
وقۋشى ورىندارىنىڭ تاپشىلىعى مەن ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ ماسەلەسىن شەشۋ ماقساتىندا 232 جاڭا مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. ولار 2025 -جىلى پايدالانۋعا بەرىلمەك.
- ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋمەن قاتار، ءبىلىم بەرۋدىڭ مازمۇنىن جەتىلدىرۋگە دە ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىقتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان بەدەلدى حالىقارالىق PISA رەيتينگىندە ۇزدىك 50 ەلدىڭ قاتارىنا كىردى، - دەلىنگەن ۇكىمەتتىڭ دەرەگىندە.
قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى دايارلىعى حالىقارالىق وليمپيادالارداعى كورسەتكىشتەرىنەن دە بايقالادى. جاسوسپىرىمدەر سوڭعى جىلدارى 1 مىڭنان استام مەدال جەڭىپ الدى.
بارشاعا تەڭ مۇمكىندىك بەرۋ ماقساتىندا بۇگىندە مەكتەپتەردىڭ 90 پايىزىندا ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋگە جاعداي جاسالعان. سونىمەن قاتار بارلىق مەكتەپ وقۋلىقتارى 100 پايىز ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرىلدى. بۇل وقۋ ماتەريالدارىنىڭ ەلدىڭ كەز كەلگەن وڭىرىندە قولجەتىمدى بولۋىنا جول اشتى.