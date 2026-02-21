ق ز
    قازاقستاندا 21-اقپاندا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى 21-اقپان ساعات 08:30 داعى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارداعى قوزعالىس تۋرالى مالىمەت ۇسىندى.

    дорога закрыта, снег, автомобиль, метель, боран, қар
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    اشىق جول ۋچاسكەلەرى

    قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرقاتار وڭىردە بارلىق كولىك تۇرلەرىنە قوزعالىس اشىق.

    قوستاناي وبلىسىندا:

    - «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 418-539 شاقىرىمى (قوستاناي - قارابالىق) جانە 555-682 شاقىرىمى (توبىل - سارىكول)؛

    - «مامليۋتكا - قوستاناي» اۆتوجولىنىڭ 250-402 شاقىرىمى (توبىل - ۇزىنكول).

    شىعىس قازاقستان وبلىسىندا:

    - «وسكەمەن - التاي - ۇلكەن نارىن - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 7-166 شاقىرىمى (ۋشانوۆسكوە - التاي)؛

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1103-1256 شاقىرىمى (اباي وبلىسى شەكاراسى - زايسان).

    اباي وبلىسىندا:

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 910-1002 شاقىرىمى (قالباتاۋ - كوكپەكتى)؛

    - سول باعىتتىڭ 1004-1103 شاقىرىمى (كوكپەكتى – ش ق و شەكاراسى).

    باتىس قازاقستان وبلىسىندا:

    - «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 393-526 شاقىرىمى (جىمپيتى - اقتوبە وبلىسى شەكاراسى).

    اقتوبە وبلىسىندا:

    - اتالعان جولدىڭ 526-702 شاقىرىمى (مارجانبۇلاق – ب ق و شەكاراسى).

    ۇلىتاۋ وبلىسىندا:

    - « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 216-424 شاقىرىمى ( قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى - جەزقازعان)؛

    - «جەزقازعان - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 24-137 شاقىرىمى (ساتبايەۆ - ۇلىتاۋ).

    قىزىلوردا وبلىسىندا:

    - «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1362-1806 شاقىرىمى (ارال - قىزىلوردا).

    جابىق جول ۋچاسكەلەرى

    اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرقاتار باعىتتا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    اباي وبلىسىندا:

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 756-906 شاقىرىمى (سەمەي - قالباتاۋ).

    اقتوبە وبلىسىندا:

    - «ر ف شەكاراسى (جايسان) - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - الماتى - ق ح ر شەكاراسى (نۇر جولى)» اۆتوجولىنىڭ 776-965 شاقىرىمى (اقتوبە - قارابۇتاق)؛

    - «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 965-1240 شاقىرىمى (قارابۇتاق - قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى).

    قىزىلوردا وبلىسىندا:

    - « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 12-216 شاقىرىمى ( قىزىلوردا - ۇلىتاۋ وبلىسى شەكاراسى)؛

    - جوعارىدا اتالعان حالىقارالىق ءدالىزدىڭ 1240-1362 شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ارال).

    قوستاناي وبلىسىندا:

    - «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 218-232 شاقىرىمى (وكتيابر - اقمولا وبلىسى شەكاراسى).

    اقمولا وبلىسىندا:

    - «جاقسى - ەسىل - بۇزىلىق» اۆتوجولىنىڭ 0-82 شاقىرىمى؛

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 537-553 شاقىرىمى؛

    - «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 232-260 شاقىرىمى؛

    - «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى (قايراق)» اۆتوجولىنىڭ 260-347 شاقىرىمى (اتباسار - جاقسى).

    پاۆلودار وبلىسىندا:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» كولىك ايرىعىندا (كوپىر قۇرىلىسىنىڭ زاقىمدانۋىنا بايلانىستى) قوزعالىس شەكتەلگەن.

    سونىمەن قاتار شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى وسينوۆ اسۋىندا قىسقى كەزەڭدە جۇك كولىكتەرىنىڭ تىركەمەمەن جانە جارتىلاي تىركەمەمەن جۇرۋىنە 46-66 شاقىرىم ارالىعىندا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن.

    جۇرگىزۋشىلەرگە جولعا شىعار الدىندا اۆتوجولداردىڭ جاي- كۇيى تۋرالى اقپاراتتى ناقتىلاپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋ ۇسىنىلادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى جول جابىلعانى حابارلاندى.

