قازاقستاندا 2026 -جىلى تۇرعىن ءۇي باعاسى قالاي وزگەرەدى
الماتى. KAZINFORM - جىلجىمايتىن مۇلىك سالاسىنىڭ ساراپشىلارى Kazinform اگەنتتىگى تىلشىسىنە قازاقستانداعى تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى قازىرگى احۋالدى جانە 2026 -جىلى ونىڭ قالاي وزگەرەتىنىن ايتىپ بەردى.
تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى قازىرگى احۋال
جىلجىمايتىن مۇلىك اگەنتتىگىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ءارى ساراپشى ۆيتالي شالايەۆتىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلعى جەلتوقسان ايىنداعى جاعداي بويىنشا قازاقستانداعى تۇرعىن ءۇي نارىعىندا باعا 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 20 پايىز تومەندەگەن.
ونىڭ سوزىنشە، 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا نارىقتاعى 2024 -جىلعى ستاگناتسيا (توقىراۋ) ءۇردىسى ساقتالعان.
- ايلار بويىنشا ديناميكانى قاراستىرساق، قاڭتار ايىندا ساتىلىم جاقسى بولدى، بۇل - نەگىزىنەن الدىڭعى جىلدىڭ سوڭىنان اۋىسقان سۇرانىستىڭ اسەرى. ال ودان كەيىنگى سەگىز- توعىز اي بويى نارىقتاعى بەلسەندىلىك بىرتىندەپ تومەندەپ، ساتىلىم كولەمى دە ازايا ءتۇستى. احۋال تەك قازان، قاراشا جانە جەلتوقسان ايلارىندا وڭالا باستادى. بۇل كەزەڭدەگى ءوسىم كوبىنە لاكشەري ساناتىنداعى ءىرى مامىلەلەر ەسەبىنەن مۇمكىن بولدى، - دەيدى ول.
Colliers Kazakhstan كومپانياسىنىڭ اعا كەڭەسشىسى ءالي ورىنبايەۆ 2025 -جىلى ەلىمىزدىڭ بىرنەشە قالاسىندا تۇرعىن ءۇي باعاسى ەداۋىر ءوسىپ، كەي وڭىرلەردە بۇل كورسەتكىش ءتىپتى ەكى تاڭبالى دەڭگەيگە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
ماسەلەن، 2025 -جىلعى قاڭتار- قازان ايلارى ارالىعىندا باستاپقى تۇرعىن ءۇي قۇنى 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا پاۆلوداردا 122 پايىز، شىمكەنتتە 113 پايىز، الماتىدا 111 پايىز وسكەن. ال رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا كورسەتكىش - 109 پايىز.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇردىسكە ەڭ اۋەلى يپوتەكالىق نەسيەلەۋ شارتتارى اسەر ەتتى. اتاپ ايتقاندا، «7-20-25» باعدارلاماسى اياسىندا ليميتتەردىڭ كوبەيۋى ەكونوم جانە كومفورت ساناتىنداعى تۇرعىن ۇيگە سۇرانىستى ەداۋىر ارتتىرعان.
سونىمەن قاتار بازالىق مولشەرلەمەنىڭ 18 پايىزعا دەيىن ءوسۋى جانە ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ 20 پايىزبەن شەكتەلۋى كوممەرتسيالىق يپوتەكانىڭ كولەمىن قىسقارتىپ، نارىقتاعى بەلسەندىلىكتى ءىشىنارا باسەڭدەتتى.
ۇسىنىس كولەمى دە ءوز اسەرىن تيگىزىپ وتىر. 2025 -جىلى رەكوردتىق دەڭگەيدە - 14,6 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى، بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جىلدارداعى ورتاشا دەڭگەيدەن 7 پايىز جوعارى.
پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ءۇيدىڭ شامامەن جارتىسى - 47 پايىزى الماتى، استانا جانە ولارعا ىرگەلەس وڭىرلەردىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى. الايدا رەكوردتىق كولەمگە قاراماستان، ۇسىنىس ازىرشە باعانىڭ ءوسۋىن تولىق تەجەۋگە جەتپەي وتىر.
بۇدان بولەك، ۇلەستىك قۇرىلىس سالاسىنداعى رەتتەۋدىڭ قاتاڭداتىلۋى دا قوسىمشا فاكتورعا اينالدى. بۇل وزگەرىستەر نارىقتىڭ اشىقتىعى مەن بولجامدىلىعىن ارتتىرعانىمەن، سونىمەن قاتار جاڭا جوبالاردىڭ وزىندىك قۇنىنىڭ وسۋىنە سەبەپ بولىپ وتىر.
جاڭا جىل قارساڭىنداعى سۇرانىستىڭ ارتۋى
ۆيتالي شالايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جەلتوقسان ايىنا ءتان ءداستۇرلى سۇرانىس ءوسىمى نەگىزىنەن ءىرى قالالاردا بايقالدى.
- نارىقتىڭ نەگىزگى ءۇش «لوكوموتيۆى» - الماتى، استانا جانە شىمكەنت بارلىق مامىلە كولەمىنىڭ شامامەن 70 پايىزىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. بۇل قالالاردا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا سۇرانىس ارتقانىمەن، بەلگىلى ءبىر تەڭگەرىمسىزدىك تە قالىپتاستى: سۇرانىس بار، ءبىراق باعالار ءالى دە جوعارى. سونىڭ سالدارىنان ساتىپ الۋشىلار شەشىم قابىلداۋعا كوبىرەك ۋاقىت جۇمساپ، وزدەرىنىڭ ويىنداعى باعاعا ساي كەلەتىن نىسانداردى مۇقيات تاڭداي باستادى، - دەيدى ول.
ال ءالي ورىنبايەۆ جەلتوقسان ايى ءداستۇرلى تۇردە نارىقتاعى بەلسەندىلىك ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتەتىن كەزەڭ ەكەنىن ەسكە سالدى. بۇل ۋاقىتتا مامىلەلەر سانى قاراشا ايىمەن سالىستىرعاندا ورتا ەسەپپەن 23 پايىز ارتادى.
2026 -جىلى نە كۇتەمىز
ۆيتالي شالايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، قۇرىلىس كومپانيالارى باعانى كۇزدەن باستاپ كوتەرە باستاعان. اسىرەسە، بۇل ءۇردىس استانادا قاراشا ايىندا انىق بايقالدى. ءىرى ديەۆەلوپەرلەر باعانى 15-20 پايىز وسىرسە، ال جەكەلەگەن جوبالاردا باعا 30 پايىز كوتەرىلگەن. مۇنداي كۇرت ءوسۋ ساتىپ الۋشىلار ءۇشىن كۇتپەگەن جايت بولدى.
باعانىڭ ودان ءارى وسۋىنە اسەر ەتەتىن نەگىزگى سەبەپتەر:
ق ق س بويىنشا جەڭىلدىكتىڭ جويىلۋى جانە مولشەرلەمەنىڭ 12 پايىزدان 16 پايىزعا دەيىن كوتەرىلۋى؛
دوللار باعامىنىڭ ءوسۋى، سونىڭ سالدارىنان قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن ءتۇرلى شىعىن ماتەريالدارى قۇنىنىڭ ارتۋى.
ساراپشىنىڭ بولجامىنشا، 2026 -جىلى جاڭادان سالىناتىن تۇرعىن ۇيلەردىڭ باعاسى شامامەن 20 پايىز وسەدى. الايدا سۇرانىس 2025 -جىلى قالىپتاسقان ستاگناتسيا دەڭگەيىندە ساقتالادى. باعا مەن حالىقتىڭ تولەم قابىلەتى اراسىنداعى الشاقتىق ۇلعايىپ، وسىدان مامىلەلەر سانى ازايادى.
جاڭا ۇيلەردەن كەيىن قايتالاما نارىقتاعى باسپانا دا قىمباتتايدى. قازىردىڭ وزىندە كەيبىر مەنشىك يەلەرى الدا باعانىڭ وسەتىنىن كۇتىپ، ءوز نىساندارىن ساتىلىمنان ۋاقىتشا الىپ تاستاعان.
ال ءالي ورىنبايەۆ جاڭا جىلدان كەيىن باعانىڭ كۇرت وسپەيتىنىنە سەنىمدى، ويتكەنى ق ق س كوتەرىلۋى نارىققا بىردەن اسەر ەتپەيدى، بۇل ءۇردىس كەزەڭ- كەزەڭىمەن بايقالادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ديەۆەلوپەرلىك جوبالاردى ىسكە اسىرۋ تسيكلى ادەتتە ءبىر جىلدان دا ۇزاق ۋاقىتتى الادى، سوندىقتان ق ق س تولىققاندى اسەرى كەيىنىرەك سەزىلەدى.
- ديەۆەلوپەرلەر ارتقان شىعىنداردىڭ ءبىر بولىگىن ءوز شىعىستارىن وڭتايلاندىرا وتىرىپ نەمەسە باعانىڭ مارجينالدىلىعىن جاڭا نارىق جاعدايىنا بەيىمدەۋ ارقىلى وتەۋگە الادى. سونىمەن قاتار ق ق س ءوسىمىنىڭ ءبىر بولىگى قازىرگى باعالارعا ەنگىزىلگەندىكتەن، 2026 -جىلى باعا ءبىرشاما ءبىرقالىپتى تۇردە وسەدى، - دەيدى ول.
يپوتەكالىق نەسيە
ۆيتالي شالايەۆتىڭ ايتۋىنشا، يپوتەكاعا ماقۇلداۋ العان وتىنىشتەردىڭ سانى قازىر ايتارلىقتاي ازايعان. بۇل جاعدايعا باستى سەبەپ - مەرزىمى ءوتىپ كەتكەن قارىزداردىڭ كوبەيۋى. 2025 -جىلى مەرزىمى ءوتىپ كەتكەن قارىز كولەمى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 25 پايىز ارتقان.
- وسىعان بايلانىستى بانكتەر قارىز الۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتتى: كليەنتتەردى تەكسەرۋ قاتاڭداتىلىپ، ماقۇلدانباعان ءوتىنىش سانى ارتتى. بۇرىن باستاپقى جارتىلاي جارنا بولعان جاعدايدا وڭاي ماقۇلدانىپ كەلگەن «50/50» باعدارلاماسى قازىر الدەقايدا سيرەك راسىمدەلەتىن بولدى. بانكتەر تاۋەكەلدى ازايتىپ، مەرزىمى وتكەن تولەمدەردىڭ مۇمكىندىگىن تومەندەتۋگە تىرىسادى، سوندىقتان يپوتەكانى تەك سەنىمدى كليەنتتەرگە بەرەدى، - دەيدى ول.
يپوتەكالىق سۇرانىستىڭ تومەندەۋىنىڭ ەكىنشى سەبەبى - تابىس ديناميكاسىنىڭ تومەن بولعانىنا قاراماستان، تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ ءوسۋى.
- حالىقتىڭ ناقتى تابىسى ءوسىپ جاتقان جوق نەمەسە جىلىنا تەك 3-5 پايىز ارتىپ وتىر، ال تۇرعىن ءۇي 15-20 پايىز قىمباتتادى. ساتىپ الۋشىلاردىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن ءبىر شارشى مەتردىڭ ناقتى باعاسى اراسىنداعى الشاقتىق كۇرت ءوسىپ وتىر. مۇنداي جاعدايدا ەكونوم جانە كومفورت ساناتىنداعى ۇيلەردىڭ ساتىپ الۋشىلارى باسپانالى بولۋ جوسپارىن كەيىنگە قالدىرادى، ويتكەنى يپوتەكالىق نەسيەنى تولەي المايتىنىن بىلەدى، - دەيدى ساراپشى.
2026 -جىلعا باعا بولجامى
شالايەۆتىڭ باعالاۋىنشا، قاڭتار ايىندا جاڭادان سالىناتىن ۇيلەردىڭ باعاسى جەلتوقسانمەن سالىستىرعاندا 10-15 پايىز ءوسۋى مۇمكىن. ودان كەيىن قايتالاما نارىق تا ىلەسە قىمباتتايدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا شامامەن 20 پايىز مەنشىك يەلەرى باعانىڭ ءوسۋىن كۇتىپ، نىساندارىن ساتىلىمنان الىپ تاستاعان. سوندىقتان 2026 -جىلى ولار نارىققا قايتا شىعاتىن كەزدە باعا الدەقايدا جوعارى بولادى.
- 2026 -جىلدىڭ باسىندا مامىلەلەر ازايادى: ساتىپ الۋشىلار باعانىڭ كۇرت وسۋىنە ءالى دايىن ەمەس. العاشقى ءۇش ايدا نارىق «تىنىش» كۇيدە بولادى - ۇسىنىس كوپ، باعا جوعارى، سۇرانىس شەكتەۋلى. كەيىن ساتۋعا اسىققان مەنشىك يەلەرى باعانى بىرتىندەپ تومەندەتەدى. جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا، قىركۇيەك- قازان ايلارىنا قاراي، ناقتى مامىلەلەر بويىنشا باعا جىل باسىنداعى دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا شامامەن 10-15 پايىز ازايۋى مۇمكىن. ال كەي جاعدايلاردا جەڭىلدىك 20 پايىزعا دەيىن جەتۋى ىقتيمال، - دەيدى ول.
ءالي ورىنبايەۆ 2026 -جىلى قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي باعاسى بىرتىندەپ وسەتىنىن ايتتى. ونىڭ بولجامىنشا، جىل سايىنعى ءوسىم جالپى نارىقتا 7-12 پايىز دەڭگەيىندە بولادى. بۇل ءۇردىس جوسپارلى تۇردە ءجۇرىپ، ينفلياتسيا، سالىق وزگەرىستەرى، ۇسىنىستىڭ شەكتەۋلى بولۋى جانە يپوتەكالىق شارتتار سياقتى فاكتورلاردىڭ اسەرىن كورسەتەدى.
الايدا ءىرى قالالاردا، سونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا باعانىڭ ءوسۋ قارقىنى الدەقايدا جوعارى بولۋى مۇمكىن.
تۇرعىن ءۇيدى قاشان ساتىپ العان ءتيىمدى
شالايەۆتىڭ پىكىرىنشە، ەڭ قولايلى ءسات - ادامنىڭ وزىندە ناقتى نيەت بولعان جانە وزىنە لايىق نىسان تاپقان كەز.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ساتىپ الۋشى ينۆەستور نەمەسە نارىقتىڭ كاسىبي قاتىسۋشىسى بولماسا، «قولايلى ۋاقىتتى» كۇتۋ ەش ناتيجە بەرمەيدى، مۇنداي ۋاقىت شىن مانىندە بولمايدى.
- سۇرانىس تومەندەگەندە نارىقتاعى ساپالى نىساندار كوبىنە تەز ساتىلىپ كەتەدى نەمەسە مەنشىك يەلەرى باعانىڭ ءوسۋىن كۇتىپ، ساتپاي قويادى. سوندىقتان ءوزى ءۇشىن ءۇي العىسى كەلەتىندەر قولايلى نىسان شىققان ساتتە دەرەۋ ارەكەت جاساعانى ءجون. ورنالاسقان جەرى، جاعدايى جانە باعاسى بارلىق تالاپقا سايكەس كەلسە، ەڭ ءتيىمدى باعاعا كەلىسىپ، مامىلەنى اياقتاعان دۇرىس. ۇزاق ءجۇرىپ السا، ساپالى ۇسىنىستاردان قاعىلىپ، ساتىپ الۋشىعا قولجەتىمدى، ءبىراق ونشا ەمەس نىساندار عانا قالادى، - دەيدى ول.
ءالي ورىنبايەۆ بولسا، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا ەڭ قولايلى كەزەڭ - ءدال قازىرگى ۋاقىت دەپ ەسەپتەيدى. سەبەبى جاڭا سالىقتىق جانە رەتتەۋشى تالاپتار ءالى تولىقتاي قۇرىلىس قۇنىنا ەنگىزىلمەگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، نارىق وزگەرىستەرگە بىرتىندەپ بەيىمدەلەدى، سوندىقتان تۇرعىن ءۇيدىڭ شارشى مەترى باعاسى كەزەڭ-كەزەڭمەن وسەدى.
- يپوتەكامەن ءۇي الۋدى جوسپارلاپ وتىرعان ادامدار نارىق وزگەرىسكە ۇشىراماس بۇرىن، جەڭىلدىكپەن بەرىلەتىن يپوتەكالىق باعدارلامالاردىڭ قولجەتىمدى ەكەنىن ءدال قازىر تەكسەرگەنى ءجون. ال ينۆەستورلار تۇرعىن ءۇي باعاسى مەن جالداۋ تولەمدەرىنىڭ ايىرماشىلىعىن ەسكەرۋى كەرەك. كەيبىر قالالاردا تۇرعىن ءۇي باعاسى جالداۋ تولەمىنەن جىلدامىراق ءوسىپ كەلەدى، بۇدان تابىس تومەندەيدى. سوندىقتان مۇنداي جاعدايدا ساتىپ الۋ كۇتۋدەن گورى ءتيىمدى شەشىم بولار ەدى. مىسالى، الماتىدا تۇرعىن ءۇي باعاسى جالداۋ تولەمىنەن 7,5 پايىز جىلدام ءوسىپ كەلەدى. ال استانادا جاعداي كەرىسىنشە: جالداۋ تولەمىنىڭ ءوسۋ قارقىنى تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ وسۋىنەن 14 پايىز جوعارى، - دەيدى ول.
جالداۋ نارىعى جانە 2026 -جىلعا بولجام
ۆيتالي شالايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، 2025 -جىلى پاتەرلەردى جالعا الۋ سۇرانىسى تومەندەدى، ال جالداۋ قۇنى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا تومەندەدى.
پاتەردىڭ كوبى 6-8 اي بويى جالعا بەرىلۋ ءۇشىن تۇرسا دا، تەك باعا تومەندەگەننەن كەيىن جالعا الۋشىنى تابادى. كەرەك دەسەڭىز، ءداستۇرلى تۇردە بەلسەندى كەزەڭ سانالاتىن تامىز- قىركۇيەك ايلارىندا دا ماۋسىمدىق سۇرانىستىڭ كۇرت ءوسۋى بايقالمادى.
- بۇل ءۇردىس 2026 -جىلى دا ساقتالۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، كەرىسىنشە اسەر ەتۋى مۇمكىن فاكتور بار: ساتىپ الۋ- ساتۋ مامىلەلەرىنىڭ سانى ازايعانىمەن، ءىرى قالالارعا كوشىپ كەلەتىن ادامدارعا تۇرعىن ءۇي قاجەت. نەگىزگى سۇرانىس جالداۋ قۇنى ايىنا شامامەن 300-400 مىڭ تەڭگە تۇراتىن پاتەرلەرگە تۇسەدى. وسى ارالىقتاعى پاتەرلەر تۇراقتى تۇردە جالعا بەرىلەدى، - دەپ ەسەپتەيدى ول.
قىمبات پاتەرلەردى جالعا بەرۋ قيىنداۋ بولادى. مۇنداي پاتەرلەردى جالعا بەرۋ ءۇشىن 2-3، كەيدە 4 اي ۋاقىت كەتۋى مۇمكىن، ويتكەنى سۇرانىس از.
ءالي ورىنبايەۆ ءىرى قالالاردا جالداۋ اقىسى بىرتىندەپ ءوسۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. سەبەبى كەيبىر الەۋەتتى ساتىپ الۋشىلار يپوتەكاعا الا الماي، جالداپ تۇرۋعا ءماجبۇر بولادى.
ءبىر جانە ەكى بولمەلى پاتەرلەردىڭ باعاسى ايتارلىقتاي كوتەرىلەدى. بۇل ساناتتا سۇرانىس تۇراقتى، ءارى يپوتەكالىق نارىقتاعى وزگەرىستەرگە تاۋەلدى. سونىمەن قاتار كەيبىر قالالارداعى باعاعا ميگراتسيا، ستۋدەنتتەردىڭ اعىمى جانە ۋربانيزاتسيا ترەندى اسەر ەتەدى، بۇل جالداۋ قۇنىنىڭ وسۋىنە تاعى قىسىم جاسايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا قايتالاما نارىقتاعى تۇرىن ءۇي باعاسى جىل باسىنان بەرى شامامەن 5,4 پايىز وسكەنىن حابارلاعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس