    21:12, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا 2026-جىلى قاي جولدار اقىلى بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلى قازاقستاندا تاعى التى اۆتوجول ۋچاسكەسى اقىلى بولادى. ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 1,8 مىڭ شاقىرىم بولماق.

    Ақылы жолдарда жылдамдықты асыру автоматты түрте тіркеледі
    Фото: Kazinform

    بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى رەسمي ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.

    اقىلى بولاتىن جولدار

    قاراعاندى - بالقاش - 363 ك م؛

    بۋرىلبايتال - قۇرتى - 228 ك م؛

    اقتوبە - قاندىاعاش - 96 ك م؛

    تالدىقورعان - وسكەمەن - 768 ك م؛

    اتىراۋ - استراحان - 277 ك م؛

    مەركە - شۋ - 78 ك م.

    جولاقى قىمباتتاي ما؟

    مينيسترلىكتە 2026-جىلى تاريفتەردى وزگەرتۋ جوسپارلانبايتىنىن ايتتى.

    «تولەم تاسىلدەرى بۇرىنعىداي قالادى. بيۋجەتكە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋ جانە ءوزىن-ءوزى اقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قايتا جاڭعىرتۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالعان ۋچاسكەلەردە اقىلى جۇيە ەنگىزىلەدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تاريفتەر قانداي بولادى؟

    اقىلى جولمەن ءجۇرۋ قۇنى كولىك تۇرىنە عانا ەمەس، ۋچاسكە ساناتىنا دا بايلانىستى. سانات ەكەۋ: I جانە II.

    انىقتاما: I سانات - 4 جانە ودان كوپ جولاعى بار، وتكىزۋ قابىلەتى جوعارى ماگيسترالدار (اۆتوماگيسترال، جىلدام جۇرەتىن جولدار). II سانات - قوزعالىس قارقىنى تومەنىرەك، ادەتتە 2 جولاقتى، وڭىرلىك ورتالىقتاردى جالعايتىن، ءبىراق ساپاسى جوعارى جولدار.

    I ساناتتاعى ۋچاسكەلەر بويىنشا (الدىن الا جانە كەيىن تولەۋ)

    جەڭىل اۆتوكولىك - 2 جانە 2,5 ت گ/ك م؛

    16 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 2,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 8 جانە 9 ت گ/ك م؛

    32 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 5,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 15 جانە 17 ت گ/ك م؛

    32 ورىننان جوعارى اۆتوبۋستار جانە 10 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 22 جانە 26 ت گ/ك م؛

    15 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 30 جانە 35 ت گ/ك م؛

    15 توننادان جوعارى جۇك كولىكتەرى - 37 جانە 44 ت گ/ك م.

    II ساناتتاعى ۋچاسكەلەر بويىنشا (ارزانىراق)

    الدىن الا جانە كەيىن تولەۋ مولشەرلەمەلەرى:

    جەڭىل اۆتوكولىك - الىنبايدى؛

    16 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 2,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 6 جانە 7 ت گ/ك م؛

    32 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 5,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 13 جانە 15 ت گ/ك م؛

    32 ورىننان جوعارى اۆتوبۋستار جانە 10 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 19 جانە 22 ت گ/ك م؛

    15 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 25 جانە 30 ت گ/ك م؛

    15 توننادان جوعارى جۇك كولىكتەرى - 31 جانە 37 ت گ/ك م.

    كىمدەر جەڭىلدىككە (تەگىن جۇرۋگە) قۇقىلى؟

    زاڭ بويىنشا قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارىپ جۇرگەن ارنايى كولىكتەر اقىلى جولمەن تەگىن جۇرە الادى. مىسالى: جەدەل جاردەم، ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتى، پوليتسيا جانە ت. ب.

    سونداي-اق جەڭىلدىكتەر مىنالارعا بەرىلەدى:

    تۇراقتى جولاۋشى تاسىمالىمەن اينالىساتىن اۆتوبۋستارعا؛

    جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ جانە ۇيىمداردىڭ جەڭىل كولىكتەرىنە - ءوز اۋدانىنىڭ ىشىندە اقىلى جولمەن تەگىن جۇرۋگە؛

    ۇلى وتان سوعىسى ارداگەرلەرىنىڭ جەڭىل كولىكتەرىنە.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
