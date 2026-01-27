21:12, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستاندا 2026-جىلى قانداي الەمدىك ارتىستەردىڭ كونسەرتى وتەدى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-جىلى الەمدىك جۇلدىزداردىڭ كونسەرتى وتەدى. بۇل تۋرالى Kazakh Tourism باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ مالىمدەدى.
تالعات عازيزوۆتىڭ ايتۋىنشا، العاشقى كونسەرت مامىردا وتەدى.
ورىنداۋشىلار قاتارىندا Tyga ،Timbaland، نيكول شەرزينگەر، Keri Hilson، ،Flo Rida، ،Busta Rhymes جانە باسقا دا الەمدىك دەڭگەيدەگى ارتىستەر اتالدى.
ول جىل سوڭىنا دەيىن ەلىمىزدە حالىقارالىق ورىنداۋشىلاردىڭ كەمىندە بەس كونسەرتىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى قازاقستاندا J Lo ،Backstreet Boys سياقتى الەمدىك جۇلدىزداردىڭ كونسەرتتەرى ءوتتى.