قازاقستاندا 2026 -جىلدان باستاپ ەڭ تومەنگى باعا قالاي ەسەپتەلەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ بۇيرىعىمەن 2026 -جىلدان باستاپ ەڭ تومەنگى باعا قويىلاتىن تاۋارلار تىزبەسى مەن ونى ەسەپتەۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى.
تاۋارلار تىزبەسى ەكى توپقا بولىنگەن:
قازاقستاندا وندىرىلەتىن تاۋارلار، ونىڭ ىشىندە:
- ەتيل ءسپيرتى، كونياك جانە اراق؛
- تاۋىق جۇمىرتقاسى؛
- بيداي ۇنى جانە بيداي؛
- كۇنباعىس مايى؛
- اشىتقى؛
- سۇزبە جانە بالقىتىلعان ىرىمشىكتەر؛
- كوكونىستەر (كارتوپ، قىرىققابات، ءسابىز)، الما؛
- ماكارون ونىمدەرى؛
- ەت جانە شۇجىق ونىمدەرى؛
- مينەرالدى تىڭايتقىشتار؛
- انتيفريز؛
- مينەرالدى ماقتا جانە باسقا دا پوزيتسيالار.
قازاقستاندا وندىرىلمەيتىن تاۋارلار:
بانان، اپەلسين، ماندارين، قۇرما، شامپينون، كوكجيدەك، كەيبىر ورگانيكالىق ەرىتكىشتەر مەن وتقا ءتوزىمدى كەراميكالىق ماتەريالدار تاعى باسقا.
ەڭ تومەنگى باعا قالاي ەسەپتەلەدى
مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگانى جىل سايىن 28-اقپانعا، 31-مامىرعا، 31-تامىزعا جانە 30-قاراشاعا دەيىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ستاتيستيكا ورگانىنان ءار تاۋار ءتۇرى بويىنشا سوڭعى ءۇش ايدىڭ كاسىپورىنداردان وندىرۋشىلەردىڭ ورتاشا باعاسىن سۇراتادى. وندىرۋشىلەرىنىڭ ورتاشا باعاسى تاۋاردىڭ ولشەم بىرلىگىنە شاققانداعى تەڭگەمەن بەرىلەدى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگانى جىل سايىن 15-ناۋرىزدان، 15-ماۋسىمنان، 15-قىركۇيەكتەن جانە 15-جەلتوقساننان كەشىكتىرمەي ءار تاۋار ءتۇرى بويىنشا ەڭ تومەن باعا دەڭگەيىن ەسەپتەپ، ونى kgd.gov.kz رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جاريالايدى.
ەسەپتەۋ ءتاسىلى
قازاقستاندا وندىرىلەتىن تاۋارلارعا ارنالعان ەڭ تومەنگى باعا دەڭگەيى:
- كاسىپورىندار وندىرۋشىلەرىنىڭ ورتاشا باعاسى مەن اكەلىنەتىن تاۋارلاردىڭ ورتاشا قۇنىنىڭ اريفمەتيكالىق ورتاسى ارقىلى ەسەپتەلەدى.
قازاقستاندا وندىرىلمەيتىن تاۋارلار بويىنشا ەڭ تومەنگى باعا:
- كەدەندىك قۇندى باقىلاۋ كەزىندە پايدالانىلاتىن باعالىق اقپاراتتىڭ ورتاشا ءمانى مەن سوڭعى ءۇش ايدا قازاقستانعا اكەلىنگەن تاۋارلاردىڭ ورتاشا قۇنىنىڭ اريفمەتيكالىق ورتاسى رەتىندە ايقىندالادى.
بۇل كورسەتكىش تەك تاۋارلاردى يمپورتتاۋ كەزىندە قوسىلعان قۇن سالىعى (ق ق س) سوماسىن ەسەپتەۋ ءۇشىن قولدانىلادى.
ەڭ تومەن باعا دەڭگەيى جىل سايىن 1-قاڭتار مەن 31-ناۋرىز ارالىعىندا، 1-ءساۋىر مەن 30 -ماۋسىم، 1-شىلدە مەن 30-قىركۇيەك، سونداي-اق 1-قازان مەن 31-جەلتوقسان ارالىعىندا ايقىندالادى.
بۇيرىق 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتسەك، تاياۋدا عانا ساۋدا مينيسترلىگى باعا ءوسىمىن تەجەۋ ءۇشىن ەرىكتى كەلىسىمدەر جاساۋ باستاماسىن كوتەردى.
ەسكە سالايىق، ساۋدا مينيسترلىگى بۇعان دەيىن دە باعا تۇراقتىلىعىنا باقىلاۋدىڭ كۇشەيەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
اۆتور
ەربول جانات