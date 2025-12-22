ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:53, 22 - جەلتوقسان 2025

    قازاقستاندا 2026-جىلدان باستاپ كەيبىر الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرى ۇلعايادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كەيبىر الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرىن ارتتىرۋعا قاتىستى ۇكىمەت قاۋلىسى كۇشىنە ەندى.

    әлеуметтік төлем
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    - 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ «مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرىن ارتتىرۋ تۋرالى» قۇجاتقا سايكەس، 2026 -جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن تاعايىندالعان ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋ جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايلارى بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەر الىناتىن تولەم مولشەرىنىڭ 10 پايىزىنا ۇلعايتىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    قازاقستاندا ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋ جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايلارى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمدەر ءار ازاماتقا جەكە ەسەپتەلەدى. تولەم مولشەرى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنە، الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە مۇگەدەكتىك توبىنا (ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋ) بايلانىستى ايقىندالادى. ال اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايىندا تولەم كولەمى اسىراۋىنداعى ادامداردىڭ سانى مەن قايتىس بولعان ادامنىڭ جالاقىسىنا قاراي ەسەپتەلەدى.

    بۇعان دەيىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتادا ازاماتتاردى زەينەتاقىمەن جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ جۇيەلەرىنە جۇرگىزىلگەن مەملەكەتتىك اۋديت قورىتىندىلارى شىعارىلعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
