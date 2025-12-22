قازاقستاندا 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ الەۋمەتتىك تولەمدەر وسەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-جىلى ەڭبەككە جارامسىزدىق جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا تولەمدەر كوبەيەدى.
ۇكىمەت 2025-جىلعى 17-جەلتوقساندا «2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرىن ارتتىرۋ تۋرالى» قاۋلىنى بەكىتتى.
2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 2026-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن تاعايىندالعان ەڭبەككە جارامسىزدىق جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايلارىنا ارنالعان مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرى الىنىپ وتىرعان تولەمدەر كولەمىنەن 10 پايىزعا ارتتىرىلادى، - دەپ جازىلعان قۇجاتتا.
وزگەرىستەر 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنەدى.
ءوسىم كەلەسى جاعدايلارعا ارنالعان
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنىڭ الەۋمەتتىك تولەمدەرىنە قاتىستى:
- ەڭبەككە جارامسىزدىق
- اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ
ماڭىزدى:
- ءوسىم 2026-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن تاعايىندالعان تولەمدەرگە قولدانىلادى
- قايتا ەسەپتەۋ اعىمداعى تولەم مولشەرىنەن 10+ پايىزدى قۇرايدى
بۇل دەگەنىمىز، تولەم الۋشىلار قوسىمشا ءوتىنىش بەرمەي-اق 1-قاڭتاردان باستاپ تولەمدەردى كوبەيگەن مولشەردە الا باستايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026-جىلى زەينەتاقى قانشا تەڭگەگە وسەتىنى بەلگىلى بولدى.