    20:15, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ الەۋمەتتىك تولەمدەر وسەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-جىلى ەڭبەككە جارامسىزدىق جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا تولەمدەر كوبەيەدى.

    әлеуметтік төлем
    Фото: gov.kz

    ۇكىمەت 2025-جىلعى 17-جەلتوقساندا «2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرىن ارتتىرۋ تۋرالى» قاۋلىنى بەكىتتى.

    2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 2026-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن تاعايىندالعان ەڭبەككە جارامسىزدىق جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايلارىنا ارنالعان مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرى الىنىپ وتىرعان تولەمدەر كولەمىنەن 10 پايىزعا ارتتىرىلادى، - دەپ جازىلعان قۇجاتتا.

    وزگەرىستەر 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنەدى.

    ءوسىم كەلەسى جاعدايلارعا ارنالعان

    مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنىڭ الەۋمەتتىك تولەمدەرىنە قاتىستى:

    - ەڭبەككە جارامسىزدىق

    - اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ

    ماڭىزدى:

    - ءوسىم 2026-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن تاعايىندالعان تولەمدەرگە قولدانىلادى

    - قايتا ەسەپتەۋ اعىمداعى تولەم مولشەرىنەن 10+ پايىزدى قۇرايدى

    بۇل دەگەنىمىز، تولەم الۋشىلار قوسىمشا ءوتىنىش بەرمەي-اق 1-قاڭتاردان باستاپ تولەمدەردى كوبەيگەن مولشەردە الا باستايدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026-جىلى زەينەتاقى قانشا تەڭگەگە وسەتىنى بەلگىلى بولدى.

