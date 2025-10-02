قازاقستاندا 20 ميلليون تونناعا جۋىق استىق باستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە ەگىن جيناۋ ناۋقانى جالعاسۋدا. ءداندى جانە ءداندى-بۇرشاقتى داقىلداردىڭ بولجامدى جيناۋ الاڭى 16 ميلليون گەكتاردان اسادى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىنگى تاڭدا 12,7 ميلليون گەكتار نەمەسە جالپى ەگىس القاپتارىنىڭ %79,3 جينالدى. ناتيجەسىندە 19,8 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى.
ءداندى داقىلداردان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر 1,3 ميلليون توننا مايلى داقىل، گەكتارىنا 229,2 تسەنتنەر ونىمدىلىكپەن 2,4 ميلليون توننا كارتوپ جانە گەكتارىنا 303,1 تسەنتنەر ونىمدىلىكپەن 3,2 ميلليون توننا كوكونىس جينادى.
اتاپ ايتقاندا، 324 ت س/گ ا ونىمدىلىكپەن 427,5 مىڭ توننا قىرىققابات، 429 ت س/گ ا ونىمدىلىكپەن 897,4 مىڭ توننا پياز، سونداي-اق 286,8 ت س/گ ا ونىمدىلىكپەن 328,5 مىڭ توننا ءسابىز جينالدى.
ەگىن جيناۋ ناۋقانى ۇيىمداسقان تۇردە جانە اگروتەحنيكالىق تالاپتارعا ساي مەرزىمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك استىقتىڭ 777 مىڭ تونناسى ەكسپورتتالدى.