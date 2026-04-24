قازاقستاندا 150 بالاعا ارنالعان تاۋلىك بويى رەابيليتاتسيا ماۋسىمى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوحلەارلىق يمپلانتاتسيادان كەيىن بالالارعا ارنالعان تاۋلىك بويى ەستۋ- سويلەۋ رەابيليتاتسياسىنىڭ كوشپەلى ماۋسىمى باستالدى.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جازدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن 150 دەن استام بالا ينتەنسيۆتى رەابيليتاتسيادان وتەدى. باعدارلاما الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىن دامىتۋدىڭ ۇلتتىق عىلىمي ورتالىعىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
- تاۋلىك بويى باقىلاۋدى قامتيتىن بۇل فورمات اسىرەسە شالعاي ەلدى مەكەندەردە تۇراتىن وتباسىلار ءۇشىن ءتيىمدى. رەابيليتاتسيا ەستۋ قابىلەتىن دامىتۋعا، اۋىزشا سويلەۋدى قالىپتاستىرۋعا جانە بالالاردى الەۋمەتتىك بەيىمدەۋگە باعىتتالعان. باعدارلاما ءساۋىر مەن تامىز ارالىعىندا بەس كەزەڭ بويىنشا وتەدى، ءار كەزەڭ 15 كۇنگە سوزىلادى. سونىمەن قاتار اتا- انالارعا ارنالعان وقىتۋ جۇمىستارى قاتار جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
العاشقى كوشپەلى ماۋسىم الماتى قالاسىنداعى «التىن- قارعالى» شيپاجايىندا ءوتتى. وعان 12 وڭىردەن كەلگەن 28 بالا قاتىستى. بالالارعا سۋردوپەداگوگتار، لوگوپەدتەر جانە پسيحولوگتار كەشەندى كومەك كورسەتتى.
- ءبىز قوستانايدان كەلدىك. ۇلىم بۇرىن دىبىستارعا ءمان بەرمەيتىن، ال قازىر داۋىستى اجىراتا باستادى. ناتيجەسى وتە جاقسى، ماماندارعا العىسىمىز شەكسىز، - دەدى اتا-انالاردىڭ ءبىرى.
باعدارلاما اياسىندا «اتا- انالار مەكتەبىنە» ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. مۇندا ماماندار ءۇي جاعدايىندا رەابيليتاتسيا جۇرگىزۋدىڭ ءتيىمدى ادىستەرىن ۇيرەتەدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، رەابيليتاتسيالىق كۋرستارعا جولداما وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارمالارى ارقىلى بەرىلەدى. باعدارلاما كوحلەارلىق يمپلانتاتسيا جاسالعاننان كەيىنگى بەس جىل ىشىندە بالالار ءۇشىن قولجەتىمدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جىل بويى ۇزدىكسىز قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا ۇلتتىق عىلىمي ورتالىقتىڭ فيليالدارىندا كۇندىزگى فورماتتا دا ەستۋ- سويلەۋ رەابيليتاتسياسى جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدە لوگوپەد، سۋردولوگ، رەابيليتولوگ ماماندارى تاپشى ەكەنى كوتەرىلدى.