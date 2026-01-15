قازاقستاندا 15-قاڭتاردا قاي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردەگى اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:
اباي وبلىسى
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 910-1002-شاقىرىم ارالىعى (قالباتاۋ اۋىلى - كوكپەكتى اۋىلى)؛
• «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولىنىڭ 103-198-شاقىرىم ارالىعى (شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سەمەي قالاسى).
اقتوبە وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-836-شاقىرىم ارالىعى (ECO Oil ج ق س - حرومتاۋ قالاسى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 621-841-شاقىرىم (اتىراۋ قالاسى - قۇرمانعازى اۋىلى).
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتو جولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر قازاقستاننىڭ بۇكىل اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.