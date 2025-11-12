قازاقستاندا 12-قاراشادا قانداي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، 12-قاراشادا كەي وڭىردە كولىك جىلدامدىعىنا بايلانىستى شەكتەۋلەر ەنگىزىلسە، ەندى بىرنەشە وبلىستا بۇعان دەيىن جابىلعان جولدار قايتا اشىلدى.
2025 -جىلعى 12-قاراشا ساعات 08:00-دە مىنا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس قايتا جانداندى:
اقمولا وبلىسى:
• «استانا- قاراعاندى- الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
قاراعاندى وبلىسى:
• «استانا- قاراعاندى- الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن)؛
اقمولا وبلىسىندا جىلدامدىق رەجيمىنە قاتىستى شەكتەۋلەر بار:
• 2025 -جىلعى 12-قاراشادا ساعات 08:00-دە «KAZ 01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىمىندا (جىبەك جولى اۋىلى - انار ستانساسى ارالىعى) جىلدامدىق شەكتەۋى 60 شاق/ساع-تان 80 شاق/ساع-قا دەيىن وزگەرتىلدى (بارلىق كولىك تۇرىنە).
• 7-قاراشادا ساعات 18:00- دەن باستاپ «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - رەسەي شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىمىندا (استانا - شۋچينسك باعىتى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 شاق/ساع-تان 80 شاق/ساع-قا دەيىن ازايتىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 5-قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ، قىس اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
اۋا رايى
2025 -جىلعى 12-قاراشادا اقمولا، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، جەتىسۋ، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 12-قاراشا كۇنى استانا قالاسىندا جانە ەلىمىزدىڭ 15 وڭىرىندە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن حابارلاعانبىز.