قازاقستاندا 12 مىڭعا جۋىق كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۇلتتىق كىتاپ كۇنى مەن كىتاپحاناشىلار كۇنى قاتار اتالىپ وتۋدە. بۇل كۇن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن بەكىتىلگەن.
ەلىمىزدە بۇگىندە 12 مىڭعا جۋىق كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى، ال سالادا 20 مىڭعا تارتا مامان ەڭبەك ەتەدى. سوڭعى جىلدارى كىتاپحانا ءىسىن جاڭعىرتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ، ولار اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەرگە كوشىپ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزىپ، ەلەكتروندىق رەسۋرستارىن دامىتۋدا. سونىڭ ناتيجەسىندە ازاماتتاردىڭ كىتاپ قورىنا قاشىقتان قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى كەڭەيىپ كەلەدى.
- كىتاپ ءالى دە ءبىلىم مەن تۇلعالىق دامۋدىڭ ماڭىزدى قاينار كوزى بولىپ قالا بەرەدى. كىتاپحانالار اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەرگە كوشىپ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزىپ، ەلەكتروندىق رەسۋرستارىن دامىتىپ كەلەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ازاماتتارعا كىتاپ قورىنا قاشىقتان قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى كەڭەيە ءتۇستى. ەلەكتروندىق كىتاپحانا رەسۋرستارىن پايدالانۋشىلار سانى 30 پايىزعا ارتىپ، 718 مىڭ ادامعا جەتتى. سوڭعى بەس جىلدا ونلاين وقىرماندار سانى 4 ميلليوننان، ەلەكتروندىق فورماتتا قارالعان كىتاپتار سانى 9 ميلليوننان استى. اسىرەسە بالالار ادەبيەتىنە سۇرانىس ارتىپ، ءبىر جىلدا 75 پايىزعا كوبەيدى، ال قازاق جانە الەم كلاسسيكاسىنا قىزىعۋشىلىق 50 پايىزعا ءوستى، - دەلىنگەن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، «كىتاپ وقيتىن ۇلت» تۇجىرىمداماسى اياسىندا ەلدە كىتاپحانالار سالۋ جانە جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. استانا، الماتى جانە قىزىلوردا قالالارىندا جاڭا پرەزيدەنت كىتاپحانالارىن سالۋ جوسپارلانعان. قازىرگى تاڭدا 36 كىتاپحانا جاڭعىرتىلىپ، 2026 -جىلى تاعى 30 نىساندى جاڭارتۋ كوزدەلىپ وتىر.
ۇلتتىق كىتاپ كۇنىنە وراي رەسپۋبليكا كولەمىندە اۋقىمدى ونكۇندىك ۇيىمداستىرىلعان. ونىڭ اياسىندا 100 مىڭعا جۋىق ءىس-شارا وتكىزىلىپ، ءتۇرلى اقپاراتتىق الاڭداردا كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان 10 مىڭعا جۋىق ماتەريال جاريالانعان.
سونداي-اق ەلوردادا وتكەن IX Astana Eurasian Book Fair اياسىندا «ۇلتتىق كىتاپ» بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلىپ، ۇزدىك شىعارمالار انىقتالدى. قالامگەرلەردى قولداۋ ماقساتىندا پرەزيدەنتتىك ادەبي سىيلىق، «قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» اتاعى جانە «ايبوز» ۇلتتىق ادەبي سىيلىعى تاعايىندالعان.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، سوڭعى 10 جىلدا مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىندا 2 مىڭنان استام كىتاپ جارىق كورىپ، ولاردىڭ جالپى تارالىمى 6 ميلليون دانادان اسقان.