قازاقستاندا 11 جاڭا پەتروگليف تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - «پەتروگليف ىزشىلەرى» قورىنىڭ ەرىكتىلەرى 2025 -جىلى 27 ەكسپەديتسياعا شىعىپ، الماتى، جامبىل مەن جەتىسۋ وبلىسىندا پەتروگليفتەردىڭ 11 جاڭا شوعىرىن تاپتى.
سونداي-اق بۇرىن بەلگىسىز بولىپ كەلگەن ەرتە تەمىر ءداۋىرى مەن تۇركى كەزەڭىنە جاتاتىن ونداعان قونىس پەن قورىمدى، XVIII- XIX عاسىرعا تيەسىلى قازاقتىڭ وننان استام رۋلىق زيراتىن انىقتاعان.
قور وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بيىل عىلىمي ورتاعا بۇرىننان بەلگىلى جەرلەردىڭ وزىنەن ءبىراز جاڭا پەتروگليف تابىلعان. جالپى العاندا، وسى جولى ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشتەر تىزىمىنە ەنبەگەن جيىرماعا جۋىق قورىم تىركەلگەن. قورعانداردىڭ جالپى سانى 300 دەن اسادى. ولاردىڭ اراسىندا امانبوكتەر شوعىرىنداعى پەتروگليفتەر، بايانجۇرەك ماڭىنداعى جاڭا توپ، سونداي-اق قىزىلاعاش اۋىلىنىڭ ماڭىنداعى جازىق پەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اقتەكشە اۋىلى جانىنداعى مۇقىر شاتقالىنان تابىلعان جارتاستاعى سۋرەتتەر دە بار.
ەرىكتىلەردىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋگە شالعايداعى اۋىل تۇرعىندارى دا كوپ ۇلەس قوسقان. الەۋمەتتىك جەلى مەن ب ا ق- تا ۇنەمى كورىنىپ وتىراتىندىقتان، قورعا اۋىل تۇرعىندارىنان وسىنداي ورىندار تۋرالى ءبىراز حابارلاما كەلىپ ءتۇسىپتى. بۇل تاسادا قالعان قانشاما ەسكەرتكىشتىڭ تابىلۋىنا مۇمكىندىك بەردى.
قوردىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى ولگا گۋميروۆانىڭ ايتۋىنشا، «پەتروگليف ىزشىلەرى» جوباسىنداعى ەڭ باستى رەسۋرس - ادام.
- قورىمىزدا ەرىكتى بولىپ جۇرگەندەردىڭ ءارقايسىسى ءارتۇرلى سالادان كەلگەن. اسىرەسە، جىل وتكەن سايىن ىزدەۋ جۇمىسىنا اۋىل مەن شالعاي ەلدىمەكەننىڭ تۇرعىندارى كوپ ارالاسىپ جاتقانىن كورىپ قۋانىپ قالاسىڭ. اركىم ءوزىنىڭ تۋعان جەرىنىڭ تاريحىن بۇكىل الەم بىلسە ەكەن دەيدى عوي. بۇل - ناعىز پاتريوتيزم، - دەدى ولگا گۋميروۆا وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپاءسوز ءماسليحاتىندا.
قوعام بەلسەندىلەرى 2026 -جىلعا ارنالعان جوسپارىن دا ايتتى. كەلەر ماۋسىمدا ولار جاڭادان انىقتالعان پەتروگليف شوعىرلارىن زەرتتەۋدى جالعاستىرىپ، ەشكىولمەس كەشەنىنىڭ ۆيرتۋالدى 3D تۋرىن جاساپ، جاڭا بارلاۋ ەكسپەديتسيالارىن وتكىزۋدى دە جوسپارلاپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جەتىسۋ وبلىسى اكىمدىگى جەلىدە جاريالانعان ەشكىولمەس پەتروگليفتەرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانى تۋرالى اقپاراتتىى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن مالىمدەگەن ەدى.