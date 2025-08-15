قازاقستاندا 100 مىڭ تەڭگەگە ءومىر سۇرۋگە بولا ما - ماماندار زەرتتەۋى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىندە ءومىر ءسۇرۋ قۇنى ايتارلىقتاي وزگەشە. ايىنا 100 مىڭ تەڭگەگە تۇركىستان جانە الماتى وبلىستارىندا «بارىنشا» ءومىر سۇرۋگە بولادى، دەپ حابارلايدى الماتىداعى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
قۇپياسى جوق، قازاقستاندا ءومىر قىمباتتاپ بارادى: بۇرىن ءبىر ايلىق ازىق-تۇلىككە جەتەتىن سوما قازىر ەكى اپتاعا دا جەتپەۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، بۇل كوپ جاعدايدا وڭىرگە بايلانىستى. EconomyKZ اناليتيكتەرىنىڭ زەرتتەۋىنشە، كەيبىر ايماقتاردا 100 مىڭ تەڭگە ءبىر ادامنىڭ نەگىزگى شىعىندارىن تولىق جابۋعا جەتەدى.
ماسەلەن، ايىنا 100 مىڭ تەڭگەمەن الماتى، اتىراۋ، جامبىل، قىزىلوردا، تۇركىستان وبلىستارىندا، شىمكەنت قالاسىندا جانە جەتىسۋ وبلىسىندا «ىڭعايلى» ءومىر سۇرۋگە بولادى.
بۇل وڭىرلەردە جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا تابىس 100 مىڭ تەڭگەدەن تومەن، سوندىقتان مۇنداي تابىس يەسى وڭىرلىك ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارىراق تابىسقا يە بولادى.
«ارزان» وڭىرلەردە بۇل اقشا ءبىر ادامنىڭ بارلىق نەگىزگى شىعىندارىن جابۋعا جەتكىلىكتى:
• ازىق-تۇلىك - شامامەن 30000 تەڭگە؛
• ەت پەن بالىق - 17000 تەڭگە؛
• كوممۋنالدىق قىزمەت - 6500-8000 تەڭگە؛
• ويىن-ساۋىق - شامامەن 4000 تەڭگە؛
• كولىك پەن بايلانىس - 7000-8000 تەڭگە.
ال اباي جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا، سونداي-اق اقمولا، اقتوبە، باتىس قازاقستان، قوستاناي، ماڭعىستاۋ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا 100 مىڭ تەڭگەمەن جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ورتاشا دەڭگەيىندە ءومىر سۇرۋگە بولادى. بۇل وڭىرلەردە ورتاشا جان باسىنا شاققان تابىس وسى شامادا. مۇندا بۇل سوماعا ازىق-تۇلىك، كيىم، تۇرمىستىق حيميا مەن ۇساق-تۇيەكتەر، تۇرعىن ءۇي مەن كوممۋنالدىق قىزمەت، شاشتاراز جانە جوندەۋ قىزمەتتەرى، كافە مەن ويىن-ساۋىق، سونداي-اق سالىقتار مەن نەسيەلەر سياقتى مىندەتتى تولەمدەردى جابۋعا جەتكىلىكتى.
ال الماتى، استانا، قاراعاندى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا 100 مىڭ تەڭگەمەن جايلى ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل اقشا كافە مەن ويىن-ساۋىققا جەتپەيدى. مۇنداي تابىسى بار قازاقستاندىقتار ازىق-تۇلىك تاڭداۋدا شەكتەلىپ، ءىرى ساتىپ الۋلاردان باس تارتۋعا ءماجبۇر بولادى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل شىعىندارعا تۇرعىن ءۇي اقىسى كىرمەيدى. كەيبىر قازاقستاندىقتىڭ جەكە پاتەرى جوق، كوپشىلىگى جالداپ تۇرادى. نەگىزگى ماسەلە - اسىرەسە الماتى مەن استانادا ايىنا 100 مىڭ تەڭگەگە جالعا بەرىلەتىن پاتەر تابۋ ءىس جۇزىندە مۇمكىن ەمەس، ال بۇل سەگمەنتتەگى باعالار ءوسۋىن جالعاستىرۋدا. باسقاشا ايتقاندا، مۇندا 100 مىڭ تەڭگەمەن تەك ءوز باسپاناسى بار ادام عانا ءومىر ءسۇرۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، سوڭعى دەرەكتەر بويىنشا قازاقستانداعى ورتاشا جالاقى 448620 تەڭگەگە جەتتى.