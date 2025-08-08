قازاقستاندا 1-قىركۇيەكتەن باستاپ بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن جاڭا باعدارلاما ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ قازاقستاندا العاش رەت بارلىق مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى بۋللينگ وقيعالارىن ازايتۋعا، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا قاۋىپسىز، قولداۋشى جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان وتاندىق «دوسبولlike» پروفيلاكتيكالىق باعدارلاماسى ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باعدارلاما بالالاردىڭ ءال-اۋقاتى يندەكسىنىڭ قاعيداتتارى مەن حالىقارالىق جانە وتاندىق نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەرگە سايكەس ازىرلەنگەن جانە بۋللينگكە قارسى كۇرەستەگى ۇزدىك حالىقارالىق تاجىريبەلەرگە سۇيەنەدى.
باعدارلامانىڭ اپروباتسياسى ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىندەگى 50 مەكتەپتە جۇرگىزىلىپ، بۋللينگتىڭ الدىن الۋ جۇيەلەرى قۇرىلدى. اپروباتسيا ناتيجەسىندە ەڭ ءتيىمدى تاجىريبەلەر استانا، الماتى قالالارى مەن اباي، جامبىل وبلىستارىنىڭ مەكتەپتەرىندە بايقالدى.
اتالعان مەكتەپتەردە شاعىم - تالداۋ - كومەك جوسپارى - قاداعالاۋ ۇلگىسى ءساتتى قولدانىلدى. بۇل پروتسەستە ارنايى انتيبۋللينگتىك توپتار مەن كەيىنگى باقىلاۋ شارالارى ىسكە قوسىلدى.
«ءبىز «دوسبولlike» باعدارلاماسىن بۋللينگتىڭ الدىن الۋداعى تۇراقتى قۇرال رەتىندە قاراستىرامىز. اپروباتسيا ناتيجەلەرى كورسەتكەندەي، مۇعالىمدەر، اتا-انالار مەن بالالاردىڭ بىرلەسكەن قاتىسۋ جانجالداسۋ دەڭگەيىن تومەندەتىپ، سەنىم مەن سىيلاستىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرادى جانە مەكتەپ ورتاسىن اناعۇرلىم قاۋىپسىز ءارى قولايلى ەتەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
باعدارلاما اياسىندا مامانداردى اۋقىمدى دايارلاۋ كوزدەلگەن. ءقازىردىڭ وزىندە 2,5 مىڭنان استام پەداگوگ، پسيحولوگ جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى وقىتىلدى. جىل سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى 8 مىڭنان استام مامانعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
