قازاقستاندا 1-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى:
ماڭعىستاۋ وبلىسى
• «تاۋشىق - شەتپە» اۆتوجولى، 0-70-شاقىرىم (تاۋشىق - شەتپە ۋچاسكەسى)؛
• «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي-وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولى، 632-786-شاقىرىم (شەتپە اۋىلى - اقتاۋ قالاسى)؛
• «جەتىباي - جاڭاوزەن - تۇرىكمەنستان شەكاراسى» اۆتوجولى، 0-58-شاقىرىم (جەتىباي اۋىلى - جاڭاوزەن قالاسى)؛
• «اقتاۋ - قۇرىق» اۆتوجولى، 13-72-شاقىرىم (اقتاۋ قالاسى - قۇرىق اۋىلى).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
سونىمەن قاتار شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 2026-جىلعى ناۋرىز ايى جىلى ءارى جاۋىن-شاشىندى بولاتىنىن بولجاعان ەدى.