قازاقستاندا 1-جەلتوقساننان باستاپ ءبىراز وزگەرىس بولادى. قانداي؟
استانا. KAZINFORM - جەلتوقسان باستالىسىمەن قازاقستاندا ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى.
تاريفتەردىڭ جاڭارۋى، بايلانىس قىزمەتتەرىندەگى رەفورمالار، جاڭا اۆيا جانە تەمىرجول باعىتتارىنىڭ اشىلۋى، سونداي-اق بانك سەكتورى مەن ءبىلىم سالاسىنداعى جاڭالىقتار بارلىعى دا تۇرعىنداردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ جاڭا شەكتى تاريفتەرى
1-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندا ەلەكتر قۋاتىنا ارنالعان شەكتى تاريفتەر جاڭارتىلادى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قولدانىستاعى بۇيرىققا وزگەرىس ەنگىزىپ، ءوندىرۋشى كومپانيالاردىڭ ءتىزىمىن كەڭەيتتى. وعان «Sintra Energy» ،«KAZ GREEN ENERGY» جانە «Aktobe Energy Gaz» قوسىلدى.
جاڭا قاتىسۋشىلاردىڭ پايدا بولۋى تۇتىنۋشى تولەيتىن باعاعا اسەر ەتپەيدى، سەبەبى ولاردىڭ ءوندىرىس كولەمى نارىقتاعى جالپى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ ۇلەسىن ايتارلىقتاي وزگەرتپەيدى.
Tele2 جانە Altel قىزمەتتەرىندەگى وزگەرىستەر
Tele2 جانە Altel وپەراتورلارى 1-جەلتوقساننان باستاپ روۋمينگ كەزىندەگى «شەكسىز الەم» قىزمەتىن توقتاتادى. بۇل قىزمەت شەتەلدە ترافيك شەكتەۋسىز مەسسەندجەرلەردى، الەۋمەتتىك جەلىلەردى جانە ناۆيگاتسيالىق قوسىمشالاردى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرگەن ەدى.
بۇدان بىلاي شەتەلدە ينتەرنەتتى تەك حالىقارالىق پاكەتتەگى گيگابايتتار ارقىلى عانا قولدانۋعا بولادى.
سونىمەن بىرگە وپەراتورلار ب ا ءا، قىتاي، وڭتۇستىك كورەيا، چەحيا سياقتى ەلدەردەگى بايلانىس تاريفتەرىن قايتا قارادى. جاڭا تاريفتەر 30 كۇنگە جارامدى بولادى، ال قىسقا ساپارلارعا ارنالعان ءبىر كۇندىك پاكەتتەر دە ۇسىنىلادى.
جەكە تۇلعالارعا ارنالعان اۆتوليزينگ ىسكە قوسىلادى
1-جەلتوقساننان باستاپ ازاماتتارعا ارنالعان جەكە اۆتوليزينگ باعدارلاماسى جۇمىسىن باستايدى. بۇل جۇيە بويىنشا:
اۆتوكولىكتى 2-5 جىلعا پايدالانۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى،
اي سايىنعى تولەمدەر جاسالادى،
مەرزىم سوڭىندا كولىكتى تولىق ساتىپ الۋ نەمەسە كومپانياعا كەرى تاپسىرۋعا بولادى.
باعدارلاما اۆتوكولىك ساتىپ الۋدى جەڭىلدەتۋى مۇمكىن.
شىمكەنتتە سۋ تاريفتەرى وزگەرەدى
شىمكەنت قالاسىندا 1-جەلتوقساننان باستاپ سۋ جانە كارىز قىزمەتىنىڭ جاڭا تاريفتەرى ەنگىزىلەدى. ولار 2026-جىلدىڭ ماۋسىمىنا دەيىن قولدانىلادى.
وزگەرىستەر 2 جانە 3-توپتاعى تۇتىنۋشىلارعا قاتىستى:
ەكىنشى توپ ءۇشىن: سالىقسىز - 604 تەڭگە، سالىقپەن - 677 تەڭگە.
بيۋجەتتىك ۇيىمدار ءۇشىن: 863 تەڭگە، 967 تەڭگە (سالىقپەن).
جاڭا اۋە رەيستەرى اشىلادى
قازاقستاننىڭ اۋە كەڭىستىگى جاڭا باعىتتارمەن تولىقتىرىلماق.
Thai Air Asia X 1 جەلتوقساننان باستاپ تايلاندتىڭ لوۋكوستەرى قازاقستانعا كىرىپ، بانگكوك - الماتى باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 4 رەت رەيس ورىندايدى. 18-جەلتوقساندا بەلارۋستىڭ «بەلاۆيا» كومپانياسى مينسك-الماتى باعىتىنداعى رەيستەرىن قايتا ىسكە قوسادى.
الماتى - تاشكەنت باعىتىنا جاڭا پويىز
14-جەلتوقساننان باستاپ «الماتى - تاشكەنت» اراسىندا Talgo پويىزى كۇن سايىن قاتىنايدى.
جول ۋاقىتى - 17 ساعات 38 مينۋت.
بيلەت قۇنى:
ورىندىق - 10167 تەڭگە،
كۋپە - 20711 تەڭگە،
ليۋكس - 30772 تەڭگە.
VTB Bank Kazakhstan-عا سانكسيالار
2-جەلتوقساننان باستاپ ە و VTB Bank Kazakhstan-عا سانكسيا ەنگىزەدى.
بۇل بانككە:
ەۋرووداق ەلدەرىمەن كەز كەلگەن ەسەپ ايىرىسۋعا،
حالىقارالىق ترانزاكسيالارعا قاتىسۋعا تىيىم سالىنادى.
شەكتەۋلەر بانكتىڭ «مير» كارتالارىن قولداۋىنا بايلانىستى ەنگىزىلىپ وتىر.
وقۋشىلاردىڭ قىسقى كانيكۋلى
29-جەلتوقسان مەن 7-قاڭتار ارالىعىندا وقۋشىلار قىسقى دەمالىسقا شىعادى.
8-قاڭتاردا ءۇشىنشى توقسان باستالادى.
قوسىمشا دەمالىس:
1-سىنىپتار - 9-15-اقپان،
كوكتەمگى كانيكۋل - 19-29-ناۋرىز.
«قايرات» پەن رىباكينا
9-جەلتوقساندا «قايرات» ۋەفا چ ل اياسىندا «وليمپياكوسپەن» وينايدى. ماتچ اۋا رايىنا بايلانىستى استانادا وتەدى.
ەلەنا رىباكينا 17-20-جەلتوقسان ارالىعىندا ءۇندىستانداعى World Tennis League تۋرنيرىنە قاتىسادى.