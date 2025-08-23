ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:46, 23 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستانعا يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال- حۋسەين رەسمي ساپارمەن كەلەدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 26-27 - تامىز كۇندەرى قازاقستانعا يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال-حۋسەين رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    استاناعا ساپار بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاقستان- يوردانيا ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماقساتىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى.

    ەسكە سالساق قازاقستان سيىر، قوي ەتىن جانە ءتىرى مالدى يوردانياعا ەكسپورتتايدى.

    ايتا كەتەلىك كەشە پرەزيدەنتتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياقتالعان ەدى.

    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
