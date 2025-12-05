قازاقستانعا تۋر ساتۋ: شەتەلدىك تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعى 3 ەسە ارتقان
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا تۋر ساتاتىن مامانداندىرىلعان پلاتفورمالار اراسىندا زەرتتەۋ جۇرگىزىلگەن. ناتيجەسى بويىنشا 5 مەملەكەتتىڭ شەتەلدىك ونلاين-تۋريستىك اگەنتتىكتەرىندە قازاقستانعا بارۋعا ارنالعان 962 تۋر انىقتالعان.
بۇل 2023 -جىلعى كورسەتكىشتەن 3 ەسەدەي كوپ. بۇل تۋرالى «Kazakh Tourism» ۇ ك كومپانياسى ءمالىم ەتتى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ساياحاتشىلاردىڭ تاراپىنان تۇسكەن ۇسىنىستىڭ باسىم كوپشىلىگى الماتى مەن الماتى وبلىسىنا ءتان. استانا ءۇشىنشى ورىندا ەكەنى ايتىلعان.
- قازاقستاننىڭ بىرنەشە ءوڭىرىن بىردەن قامتيتىن تۋرلار سانىنىڭ ايتارلىقتاي وسكەنى بايقالادى. ولاردىڭ سانى 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا 7 ەسەگە جۋىق كوبەيدى. بۇل شەتەلدىك اۋديتوريانىڭ مازمۇندى ءارى ۇزاق مارشرۋتتارعا قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى. جالپى زەرتتەۋ ناتيجەلەرى قازاقستاننىڭ نەگىزگى نارىقتاردا ءوزىنىڭ قاتىسۋىن ايتارلىقتاي كۇشەيتكەنىن كورسەتەدى. وسى زەرتتەۋ نەگىزىندە تۋروپەراتورلار الەۋەتتى جانە جاڭا دامۋ مۇمكىندىكتەرىن ناقتى باعالاي الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق تۋرونىمدەردى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى مارجان ترايسپايەۆا.
شەتەلدىك اۋديتوريانىڭ قىزىعۋشىلىقتارىن زەرتتەۋ قازاقستاندىق تۋريستىك ونىمدەرگە دەگەن سۇرانىس قۇرىلىمىنداعى ايىرماشىلىقتاردى كورسەتەدى.
ەۋروپالىق ساياحاتشىلار ەكولوگيالىق- شىتىرمان باعىتتارعا، ەتنو- مادەني باعدارلامالارعا جانە قالالىق تۋرلارعا باسىمدىق بەرەدى.
ق ح ر تۋريستەرى ترانسشەكارالىق جانە ارالاس ساپارلارعا جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتادى. Ctrip پلاتفورماسىندا تابىلعان تۋرلاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى ايماقتاعى بىرنەشە ەلدى بىردەن قامتيتىن مارشرۋتتاردان تۇرادى.
وڭتۇستىك كورەيالىق قوناقتار بەلسەندى دەمالىستى مادەني جانە تابيعي ورىندارمەن ۇشتاستىراتىن ەكولوگيالىق- شىتىرمان تۋرلار مەن ارالاس باعدارلامالاردى ءجيى تاڭدايدى.
پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ ساياحاتشىلارى نەگىزىنەن قازاقستانداعى ەكو جانە ەتنو - تۋريزم ەلەمەنتتەرى بار قالالىق تۋرلارعا باسا نازار اۋدارادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شەتەلدىك پروديۋسەرلەر الماتى باۋرايىندا فيلم تۇسىرەتىنىن جازعان ەدىك.