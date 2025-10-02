قازاقستانعا قىتايدان اكەلىنگەن كولىك سانى 2,5 ەسە وسكەن
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ جەتى ايىندا قازاقستان جەڭىل اۆتوكولىكتى 59 پايىزعا كوپ يمپورتتادى. ونىڭ ىشىندە قىتايدان كەلگەندەر كولىكتەر سانى شامامەن 2,5 ەسە ارتقان. بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلايدى.
يمپورتتاعى كوشباسشىلار
2025-جىلدىڭ قاڭتار-شىلدە ايلارىندا قازاقستانعا 134366 جاڭا جانە قولدانىستاعى جەڭىل كولىك اكەلىندى. بۇل - 2024-جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 59,4 پايىزعا كوپ. نەگىزگى جەتكىزۋشى ەلدەر قاتارىندا قىتاي، ا ق ش جانە جاپونيا بار.
كولىك يمپورتى بويىنشا توپ-10 ەل:
قىتاي - 94606 (247,5 پايىز)
ا ق ش - 12891 (29,3 پايىز)
جاپونيا - 10377 (11,2 پايىز)
وڭتۇستىك كورەيا - 6411 (23,9 پايىز)
رەسەي - 5912 (217,9 پايىز)
گەرمانيا - 1817 (23,3 پايىز)
كانادا - 605 (41,6 پايىز)
مەكسيكا - 358 (90,4 پايىز)
سلوۆاكيا - 250 (257,7 پايىز)
ۇلى بريتانيا - 218 (79 پايىز)
ايتا كەتەرلىگى، بيىل وزبەكستاننان ءۇش قانا كولىك جەتكىزىلگەن، ال 2024-جىلى مۇلدە بولماعان.
قازاقستاننان ەكسپورت
2025-جىلدىڭ جەتى ايىندا ەلدەن 683 جەڭىل اۆتوكولىك سىرتقا شىعارىلدى. ەكسپورتتاعى نەگىزگى باعىتتار:
قىرعىزستان - 240 كولىك
بەلارۋس - 104
قىتاي - 100
قىتاي كولىكتەرىنىڭ يمپورت كولەمىنىڭ ارتۋى - قازاقستاندىق نارىقتا قولجەتىمدى ءارى سۇرانىسقا يە مودەلدەردىڭ ۇلەسى كوبەيگەنىن ايعاقتايدى. ال ا ق ش پەن كەيبىر وزگە مەملەكەتتەردەن جەتكىزىلىمدەر قىسقارعان.