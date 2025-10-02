ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:10, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستانعا قىتايدان اكەلىنگەن كولىك سانى 2,5 ەسە وسكەن

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ جەتى ايىندا قازاقستان جەڭىل اۆتوكولىكتى 59 پايىزعا كوپ يمپورتتادى. ونىڭ ىشىندە قىتايدان كەلگەندەر كولىكتەر سانى شامامەن 2,5 ەسە ارتقان. بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلايدى.

    Қытай көліктері
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    يمپورتتاعى كوشباسشىلار

    2025-جىلدىڭ قاڭتار-شىلدە ايلارىندا قازاقستانعا 134366 جاڭا جانە قولدانىستاعى جەڭىل كولىك اكەلىندى. بۇل - 2024-جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 59,4 پايىزعا كوپ. نەگىزگى جەتكىزۋشى ەلدەر قاتارىندا قىتاي، ا ق ش جانە جاپونيا بار.

    كولىك يمپورتى بويىنشا توپ-10 ەل:

    قىتاي - 94606 (247,5 پايىز)

    ا ق ش - 12891 (29,3 پايىز)

    جاپونيا - 10377 (11,2 پايىز)

    وڭتۇستىك كورەيا - 6411 (23,9 پايىز)

    رەسەي - 5912 (217,9 پايىز)

    گەرمانيا - 1817 (23,3 پايىز)

    كانادا - 605 (41,6 پايىز)

    مەكسيكا - 358 (90,4 پايىز)

    سلوۆاكيا - 250 (257,7 پايىز)

    ۇلى بريتانيا - 218 (79 پايىز)

    ايتا كەتەرلىگى، بيىل وزبەكستاننان ءۇش قانا كولىك جەتكىزىلگەن، ال 2024-جىلى مۇلدە بولماعان.

    قازاقستاننان ەكسپورت

    2025-جىلدىڭ جەتى ايىندا ەلدەن 683 جەڭىل اۆتوكولىك سىرتقا شىعارىلدى. ەكسپورتتاعى نەگىزگى باعىتتار:

    قىرعىزستان - 240 كولىك

    بەلارۋس - 104

    قىتاي - 100

    قىتاي كولىكتەرىنىڭ يمپورت كولەمىنىڭ ارتۋى - قازاقستاندىق نارىقتا قولجەتىمدى ءارى سۇرانىسقا يە مودەلدەردىڭ ۇلەسى كوبەيگەنىن ايعاقتايدى. ال ا ق ش پەن كەيبىر وزگە مەملەكەتتەردەن جەتكىزىلىمدەر قىسقارعان.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
