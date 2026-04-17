قازاقستانعا موڭعوليا پرەزيدەنتى كەلە جاتىر
استانا. قازاقپارات - 20-23 - ءساۋىر كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۇح قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى.
22-24 - ساۋىردە استانادا وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت وتەدى #RES2026.
ب ۇ ۇ اياسىندا قۇرىلعان جاڭا ديالوگ الاڭىنىڭ ماقساتى - ورتالىق ازيانىڭ ورنىقتى دامۋىنا ورتاق كوزقاراس قالىپتاستىرۋ، كليماتتىق جانە ەكولوگيالىق سىن- قاتەرلەردى ەڭسەرۋدىڭ بىرلەسكەن شەشىمىن ىزدەۋ.
جيىنعا ءبىرقاتار مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى، سونداي-اق حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسادى.
22 - ءساۋىر كۇنى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ قۇرىلتايشى مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتەدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلمازبەن كەزدەسكەن بولاتىن.