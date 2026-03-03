13:25, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قازاقستانعا گۇلدەر قاي مەملەكەتتەردەن جەتكىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستان 77,6 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە 10954 توننا گۇل مەن گۇل بۇرشىگىن يمپورتتاعان، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى يمپورت كولەمى بۇدان 1,4 مىڭ تونناعا ارتىق بولعان.
گۇلدەردىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىسى - ەكۆادور. جالپى يمپورتتالعان گۇل كولەمىنىڭ %41,9 نەمەسە 4586 تونناسى وسى ەلدەن جەتكىزىلگەن.
سونداي-اق ءىرى كولەمدە گۇلدەر كەلەسى ەلدەردەن اكەلىنەدى:
• قىتاي - 2678 توننا
• نيدەرلاند - 1702 توننا
• كولۋمبيا - 778 توننا
• كەنيا - 739 توننا
- جالپى وتكەن جىلى گۇلدەر الەمنىڭ 45 ەلىنەن جەتكىزىلدى. قازاقستانعا نەگىزىنەن راۋشان گۇلدەرى يمپورتتالعان - 6 219 توننا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن استانادا حالىقارالىق گۇلدەر كورمەسى وتكەنىن جازعان ەدىك.