ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:25, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستانعا گۇلدەر قاي مەملەكەتتەردەن جەتكىزىلەدى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستان 77,6 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە 10954 توننا گۇل مەن گۇل بۇرشىگىن يمپورتتاعان، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Цветы букет розы Гүлдер букет раушан гүл
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/ Kazinform

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى يمپورت كولەمى بۇدان 1,4 مىڭ تونناعا ارتىق بولعان.

    گۇلدەردىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىسى - ەكۆادور. جالپى يمپورتتالعان گۇل كولەمىنىڭ %41,9 نەمەسە 4586 تونناسى وسى ەلدەن جەتكىزىلگەن.

    سونداي-اق ءىرى كولەمدە گۇلدەر كەلەسى ەلدەردەن اكەلىنەدى:

    • قىتاي - 2678 توننا
    • نيدەرلاند - 1702 توننا
    • كولۋمبيا - 778 توننا
    • كەنيا - 739 توننا

    - جالپى وتكەن جىلى گۇلدەر الەمنىڭ 45 ەلىنەن جەتكىزىلدى. قازاقستانعا نەگىزىنەن راۋشان گۇلدەرى يمپورتتالعان - 6 219 توننا، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن استانادا حالىقارالىق گۇلدەر كورمەسى وتكەنىن جازعان ەدىك.

     

    تەگ:
    قوعام ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار