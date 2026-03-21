قازاقستانعا ەفيوپيالىق كوفە ەكسپورتتالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ەفيوپياداعى ەلشىسى جالعاس ادىلبايەۆ الەمدىك نارىققا كوفە ەكسپورتتاۋ بويىنشا ەفيوپياداعى جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ءبىرى - «حاديد ترەيدينگ» باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
سۇحبات بارىسىندا تاراپتار قازاقستانعا كوفە ەكسپورتىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى پىكىر الماستى.
قازاقستاندىق ديپلومات سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا كوفە يندۋسترياسىنىڭ بەلسەندى دامىپ كەلە جاتقانىنا سۇحباتتاسۋشىلاردىڭ نازارىن اۋداردى. وسىعان بايلانىستى ساپالى كوفە جەتكىزەتىن جاڭا سەرىكتەستەرگە، سونىڭ ىشىندە ەفيوپيادان كەلەتىن ونىمدەرگە دەگەن سۇرانىس ارتىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ەلشى قازاقستان تەك كوفەنى تۇتىنۋشى عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ەفيوپيالىق كوفەنى كورشىلەس ورتالىق ازيا ەلدەرىنە، رەسەي مەن باتىس قىتايعا ەكسپورتتاۋعا ارنالعان حابقا اينالا الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاق ديپلوماتى قازاقستان مەن ەفيوپيا اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن بارلىق العىشارتتاردىڭ بار ەكەنىن ايتتى. بۇل، ەڭ الدىمەن، ەلدەگى تۇراقتى ساياسي جاعداي جانە بارلىق كورشىلەس مەملەكەتتەرمەن بەيبىت ءارى تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناس. وعان قوسا، ول قازاقستاننىڭ ىشكى ساياسي جاڭعىرۋ مەن ەكونوميكالىق دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىن باستان وتكەرىپ جاتقانىن، ونىڭ اياسىندا نەگىزگى باسىمدىق سيفرلىق ترانسفورماتسياعا جانە قازاقستان ازاماتتارى قىزمەتىنىڭ بارلىق سالالارىنا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەلىسسوزدەردىڭ جالعاسىندا كومپانيا باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ا. حاليفا ەلشىگە كومپانيانىڭ قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەرىپ، قازاقستانعا كوفە ەكسپورتىن دامىتۋعا مۇددەلىلىك تانىتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قازاقستان ەلشىسى كومپانيا ونىمىمەن جانە حالىقارالىق نارىقتارعا ەكسپورتتاۋ ءۇشىن ساپالى كوفەنى ىرىكتەيتىن زەرتحانالىق ساراپتاما ينفراقۇرىلىمىمەن تانىستى.