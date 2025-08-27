قازاقستان يوردانيانىڭ درون قۇراستىرۋ سالاسىنا قىزىعۋشىلىق تانىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان يوردانيانىڭ درون قۇراستىرۋ سالاسىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. بۇل تۋرالى بۇگىن اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن سيفرلىق دامۋ يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- يوردانيالىق ارىپتەستەرمەن سيفرلىق دامۋ، اقپاراتتىق جۇيەلەردى قۇرۋ، eGov ەكوجۇيەسىمەن ءبولىسۋ بويىنشا بىرنەشە الەۋەتتى جوبامىز بار. بۇل ەلدە درون سالاسى جاقسى دامىعان. وسىدان بىرنەشە اي بۇرىن يوردانياعا بارىپ كەلدىم. ولاردىڭ درون سالاسىن زەرتتەدىك. درون ديزاينىن، درونداردى قۇراستىرۋ زاۋىتىن، اقپاراتتىق جۇيەلەرىن، قوسىمشالارىن كوردىك. ولار وسى تاجىريبەلەرىمەن بولىسۋگە دايىن، - دەدى مينيستر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، يوردانيا ازاماتتىق تا، اسكەري دروندار دا شىعارادى. درونعا قارسى جۇيەسى دە بار.
- قازىر ءبىز درونداردى بىرلەسىپ ءوندىرۋ جايىندا ۋاعدالاستىق دەپ وتىرعانىمىز جوق. دەگەنمەن، قازاقستان بۇل تاجىريبەنى جان- جاقتى زەردەلەپ جاتىر. تاياۋ بولاشاقتا قازاقستاندا درون يندۋسترياسى جاقسى داميتىندىعىن جوققا شىعارمايمىن، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا يوردانيا كورولىن قارسى العانىن جازعان ەدىك.