قازاقستان يوردانيامەن ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان يوردانيامەن ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال-حۋسەينمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇگىندە قازاقستان مەن يوردانيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس سوڭعى 30 جىل ىشىندەگى ەڭ جەمىستى كەزەڭنەن ءوتىپ جاتىر. قازاقستان ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەدى. بۇل دا ۋاقىت سىنىنان وتكەن. شىندىعىندا دا ءسىز قازىرگى الەمدەگى وتە سەنىمدى سەرىكتەسسىز. ءبىز ءسىزدىڭ ەكىجاقتى قارىم- قاتىناسىمىزدى دامىتۋ جولىنداعى ەڭبەگىڭىزدى جوعارى باعالايمىز. سونىمەن قاتار، ءسىزدىڭ كوشباسشىلىق قاسيەتىڭىزدى، كورەگەندىگىڭىزدى جانە ايماعىڭىزدا دا، جاھاندىق دەڭگەيدە دە بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىمدى نىعايتۋداعى ماڭىزدى ءرولىڭىزدى اتاپ وتكىم كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى II ابداللا بەن ءال-حۋسەيننىڭ باسشىلىعىمەن يوردانيا تاياۋ شىعىستاعى بەيبىتشىلىك پەن تىنىشتىقتىڭ نۇكتەسىنە اينالعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى رەتىندە يوردانياعا العاشقى رەسمي ساپارىن ەسكە الدى.
- اتالعان ساپار شىن مانىندە وتە ناتيجەلى ءوتتى جانە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىعىمىزعا تىڭ سەرپىن بەردى. ءسىزدىڭ بۇگىنگى ساپارىڭىز دا قازاقستان مەن يوردانيا اراسىنداعى ءوزارا قارىم-قاتىناستاردى ودان ءارى ىلگەرىلەتىپ، جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىنىنە سەنىمدىمىن. سونداي-اق، كەلىسسوزدەرىمىزدىڭ كەيبىر تۇستارىنا توقتالا كەتكىم كەلەدى. بۇگىن ءبىز بيزنەس، مەملەكەتتەر اراسىندا 15 تەن استام كەلىسىمگە قول قويامىز. بۇل قۇجاتتار ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ ءتۇرلى سالالارىن قامتيدى. بۇگىنگى قازاقستان-يوردانيا بيزنەس-فورۋمى ىنتىماقتاستىعىمىزعا جاڭا سەرپىن بەرەتىنە سەنەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن يوردانيادا ەكونوميكا مەن ساياسات سالاسىنداعى ورتاق پىكىرلەستىك قانا ەمەس، تەرەڭ مادەني بايلانىستار دا بىرىكتىرەتىندىگىنە نازار اۋدارتتى.
- كەلىسسوزدەرىمىزدىڭ قورىتىندىسى رەتىندە كولىك، ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، IT جانە تسيفرلاندىرۋ، سونداي-اق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن فارماتسيەۆتيكا سەكىلدى بەلگىلى ءبىر باسىم سالالاردا ناقتى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلەتىنىنە كامىل سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا يوردانيا كورولىن قارسى العانىن جازعان ەدىك.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يوردانيا كورولىن استانا اۋەجايىنان كۇتىپ العان ەدى.